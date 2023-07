Británia poskytne Ukrajine ďalšiu pomoc v hodnote takmer 60 mil. eur

Londýn 12. júla (TASR) - Britská vláda v utorok oznámila, že Ukrajine poskytne ďalší balík pomoci v hodnote 50 miliónov libier (58,7 milióna eur) určený na opravu vojenského vybavenia a tiež na zriadenie vojenského rehabilitačného centra na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Má ísť o súčasť novej medzinárodnej pomoci, o ktorej majú svetoví lídri rokovať na summite NATO v litovskom Vilniuse. Británia a ďalší členovia skupiny G7 by sa podľa vyhlásenia Londýna mali dohodnúť aj na tom, že Ukrajine poskytnú množstvo munície do tankov Challenger 2 a tiež vyše 70 bojových i logistických vozidiel.



"Podpora pokroku Ukrajiny na jej ceste k členstvu v NATO spolu s formálnymi, multilaterálnymi a bilaterálnymi dohodami a obrovskou podporou členov NATO vyšle silný signál (ruskému) prezidentovi Putinovi a vráti do Európy mier," povedal v tejto súvislosti britský premiér Rishi Sunak.