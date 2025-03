Británia poskytne Ukrajine pôžičku vo výške 2,26 miliardy na obranu

Londýn 2. marca (TASR) - Británia a Ukrajina v sobotu uzavreli dohodu o pôžičke vo výške 2,26 miliardy libier na podporu ukrajinských obranných kapacít, informovala agentúra AFP. Londýn to podľa nej označil za prejav neochvejnej a trvalej podpory ukrajinskému ľudu. Táto pôžička bude podľa Kyjeva splatená z výnosov zo zmrazených ruských aktív, píše TASR.



Dohodu podpísali ministri financií oboch krajín, Rachel Reevesová a Serhij Marčenko na virtuálnom ceremoniáli v čase, keď sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj stretol s britským premiérom Keirom Starmerom v jeho sídle na Downing Street.



Marčenko na sociálnej sieti X napísal, že je vďačný Británii za to, že "za zodpovedného za vojnu považuje agresora".



"Táto pôžička posilní obranné kapacity Ukrajiny a bude splatená z príjmov zo zmrazených ruských aktív. Finančné prostriedky budú smerovať na výrobu zbraní na Ukrajine. Toto je skutočná spravodlivosť - platiť musí ten, kto začal vojnu," dodal Zelenskyj na X.



Ukrajinský prezident napísal, že so Starmerom absolvoval "srdečné" a dôležité stretnutie. Diskutovali spolu o výzvach, ktorým čelí Ukrajina i celá Európa, o koordinácií s partnermi, ako aj konkrétnych krokoch na posilnenie pozície Ukrajiny a ukončenie vojny spravodlivých mierom. Témou rozhovorov boli aj spoľahlivé bezpečnostné záruky.



Starmer podľa svojho hovorcu počas schôdzky zopakoval svoju podporu Ukrajine aj odhodlanie nájsť spôsob, ako ukončiť nezákonnú vojnu Ruska a zabezpečiť spravodlivý a trvalý mier na Ukrajine.



Ukrajinského prezidenta v nedeľu podľa jeho hovorcu prijme britský kráľ Karol III. vo svojom panovníckom sídle Sandringham vo východnom Anglicku. Zelenskyj sa v ten deň takisto zúčastní na summite lídrov viac než desiatich európskych krajín, ktorý zvolal premiér Starmer. Pozvanie dostal aj generálny tajomník aliancie NATO Mark Rutte, ako aj lídri EÚ Ursula von der Leyenová a António Costa.