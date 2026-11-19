< sekcia Zahraničie
Británia poskytne Ukrajine tisíc útočných dronov dlhého doletu
Balík pomoci v hodnote približne 308 miliónov eur, určený na posilnenie obrany Kyjeva počas tohtoročnej zimy, zahŕňa tisíc útočných dronov s dlhým doletom.
Autor TASR
Londýn 19. novembra (TASR) - Spojené kráľovstvo poskytne Ukrajine útočné drony dlhého doletu na zasahovanie cieľov v Rusku ďaleko za frontovou líniou. Na stretnutí tzv. koalície ochotných v Berlíne to plánuje oznámiť britský premiér Andy Burnham, informuje TASR na základe stredajších správ agentúr DPA a PA Media.
Balík pomoci v hodnote približne 308 miliónov eur, určený na posilnenie obrany Kyjeva počas tohtoročnej zimy, zahŕňa tisíc útočných dronov s dlhým doletom.
Niektoré z nich dokážu preletieť viac než tisíc kilometrov, čo zodpovedá vzdialenosti medzi Londýnom a Berlínom, ako aj niesť ťažké bojové hlavice schopné zničiť ciele jediným zásahom. Ukrajine to umožní útočiť na ruské závody na výrobu zbraní.
„Uvrhnutie miliónov Ukrajincov do mrazivej zimy a ich odrezanie od tepla nepomôže Putinovi vyhrať túto vojnu, len to upevní naše odhodlanie podporovať Ukrajinu,“ uviedol britský premiér. „Preto som odhodlaný zabezpečiť, aby Spojené kráľovstvo urobilo všetko, čo je v jeho silách, aby sa Ukrajina dokázala brániť ruským masívnym útokom a systematickému ničeniu kritickej infraštruktúry,“ dodal.
Zatiaľ čo Burnham sa zúčastní na štvrtkovom berlínskom stretnutí podporovateľov Ukrajiny, americký prezident Donald Trump sa stretáva s ruským lídrom Vladimirom Putinom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Trump už predtým avizoval, že s oboma lídrami plánuje rokovať o obmedzení jadrových zbraní a ukončení vojny na Ukrajine.
„Priatelia a partneri Ukrajiny v koalícii ochotných dajú jasne najavo, že naša neochvejná podpora Ukrajiny nepoľaví a že sme jednotní ako nikdy predtým v úsilí dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier, ktorý ukončí túto nezmyselnú vojnu a zabezpečí, aby sa konflikt na náš kontinent nevrátil,“ doplnil Burnham.
Oznámenie prichádza v čase, keď Ukrajina tento týždeň zasiahla ropné rafinérie na juhu Ruska aj Kerčský most spájajúci Rusko s okupovaným Krymom. Ruské sily sa pred zimou zamerali na vyradenie dodávok elektriny na Ukrajine útokmi na jej energetické zariadenia.
Spojené kráľovstvo dodáva Kyjevu aj námorné, logistické a prieskumné drony, ktoré pomáhajú zásobovať jednotky na frontovej línii krvou a chladiacimi boxmi na zdravotnícky materiál. Podľa úradu britského premiéra sa osvedčili tiež ľahké viacúčelové strely dodávané od minulého mesiaca, ktoré slúžia na obranu proti ruským dronom s prúdovým pohonom – Kyjev ich v súčasnosti dokáže zostreliť takmer 70 percent, v porovnaní s 30 percentami na začiatku septembra.
Balík pomoci v hodnote približne 308 miliónov eur, určený na posilnenie obrany Kyjeva počas tohtoročnej zimy, zahŕňa tisíc útočných dronov s dlhým doletom.
Niektoré z nich dokážu preletieť viac než tisíc kilometrov, čo zodpovedá vzdialenosti medzi Londýnom a Berlínom, ako aj niesť ťažké bojové hlavice schopné zničiť ciele jediným zásahom. Ukrajine to umožní útočiť na ruské závody na výrobu zbraní.
„Uvrhnutie miliónov Ukrajincov do mrazivej zimy a ich odrezanie od tepla nepomôže Putinovi vyhrať túto vojnu, len to upevní naše odhodlanie podporovať Ukrajinu,“ uviedol britský premiér. „Preto som odhodlaný zabezpečiť, aby Spojené kráľovstvo urobilo všetko, čo je v jeho silách, aby sa Ukrajina dokázala brániť ruským masívnym útokom a systematickému ničeniu kritickej infraštruktúry,“ dodal.
Zatiaľ čo Burnham sa zúčastní na štvrtkovom berlínskom stretnutí podporovateľov Ukrajiny, americký prezident Donald Trump sa stretáva s ruským lídrom Vladimirom Putinom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Trump už predtým avizoval, že s oboma lídrami plánuje rokovať o obmedzení jadrových zbraní a ukončení vojny na Ukrajine.
„Priatelia a partneri Ukrajiny v koalícii ochotných dajú jasne najavo, že naša neochvejná podpora Ukrajiny nepoľaví a že sme jednotní ako nikdy predtým v úsilí dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier, ktorý ukončí túto nezmyselnú vojnu a zabezpečí, aby sa konflikt na náš kontinent nevrátil,“ doplnil Burnham.
Oznámenie prichádza v čase, keď Ukrajina tento týždeň zasiahla ropné rafinérie na juhu Ruska aj Kerčský most spájajúci Rusko s okupovaným Krymom. Ruské sily sa pred zimou zamerali na vyradenie dodávok elektriny na Ukrajine útokmi na jej energetické zariadenia.
Spojené kráľovstvo dodáva Kyjevu aj námorné, logistické a prieskumné drony, ktoré pomáhajú zásobovať jednotky na frontovej línii krvou a chladiacimi boxmi na zdravotnícky materiál. Podľa úradu britského premiéra sa osvedčili tiež ľahké viacúčelové strely dodávané od minulého mesiaca, ktoré slúžia na obranu proti ruským dronom s prúdovým pohonom – Kyjev ich v súčasnosti dokáže zostreliť takmer 70 percent, v porovnaní s 30 percentami na začiatku septembra.