Britskí poslanci schválili sprísnenie proticovidových pravidiel

Londýn 14. decembra (TASR) - Britský parlament v utorok schválil sprísnenie proticovidových opatrení, ktoré navrhla vláda premiéra Borisa Johnsona, a to aj napriek odmietavému postoju takmer stovky poslancov z jeho Konzervatívnej strany.



Ako píše na svojej webovej stránke spravodajská stanica Sky News, Dolná snemovňa schválila rozšírenie nariadenia o povinnom nosení rúšok, ktoré sa bude po novom vzťahovať na väčšinu verejných vnútorných priestorov.



Väčšina poslancov tiež podporila – pomerom hlasov 369 k 126 – ďalšiu kľúčovú položku takzvaného Plánu B pre boj s koronavírusovou pandémiou: do nočných klubov a na veľké akcie bude možný vstup iba s platným covidpasom Národnej zdravotnej služby (NHS). Práve proti tomuto opatreniu sa postavilo až 98 konzervatívnych poslancov.



Podľa Sky News išlo o najväčšiu vzburu Johnsonových straníckych kolegov v parlamente od volieb v roku 2019, a to aj napriek uisteniam ministra zdravotníctva Sajida Javida, že ľudia budú môcť bezinfekčnosť preukazovať aj potvrdením o negatívnom rýchloteste na prítomnosť koronavírusu.



Johnson v pondelok oznámil, že do konca tohto roka bude mať každá osoba vo veku od 18 rokov v Anglicku možnosť dať sa zaočkovať posilňujúcou dávkou. Pred niektorými očkovacími strediskami sa už počas pondelka tvorili dlhé rady. Premiér takisto upozornil na nebezpečenstvo spojené s novým koronavírusovým variantom omikron, proti ktorému podľa neho nestačia dve dávky vakcíny.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však v utorok upozornila, že zatiaľ nie sú dostatočné údaje o tom, že na účinnú ochranu zdravých dospelých pred variantom omikron je potrebná posilňovacia dávka.