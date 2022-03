Londýn/Varšava 17. marca (TASR) - Británia pošle do Poľska systém protilietadlovej obrany Sky Sabre a 100 vojakov s cieľom posilniť východné krídlo NATO v súvislosti s prebiehajúcou ruskou inváziou na Ukrajinu. Počas návštevy Varšavy to vo štvrtok oznámil britský minister obrany Ben Wallace, ktorý sa v poľskej metropole stretol so svojím rezortným kolegom Mariuszom Blaszczaom. TASR o tom informuje na základe správy televízie BBC.



"V Poľsku plánujeme rozmiestniť protilietadlový raketový systém stredného dosahu Sky Sabre s približne 100 členmi obslužného personálu, aby sme dokázali, že stojíme po boku Poľska a chránime jeho vzdušný priestor pred akoukoľvek agresiou zo strany Ruska," uviedol Wallace na tlačovej konferencii.



Podľa neho je správne, že Spojené kráľovstvo ako dlhodobý spojenec NATO stojí na strane Poľska, keďže Poľsko nesie veľkú časť bremena v podobe následkov tejto vojny.



Británia už vo februári vyslala do Poľska 350 vojakov, ktorí sa pridali k 100 vojakom dovtedy pôsobiacim pri hraniciach s Bieloruskom.



Wallace ohlásil kroky na posilnenie ochrany poľského vzdušného priestoru pred ruskou agresiou krátko po tom, čo ruské rakety zasiahli v nedeľu ráno vojenskú základňu Javoriv nachádzajúcu sa neďaleko poľských hraníc, ktorá sa bežne sa využíva na výcvik a spoločné cvičenia ukrajinskej armády a jej partnerov z NATO. Pri tomto útoku prišlo o život najmenej 35 ľudí a viac ako 130 utrpelo zranenia.