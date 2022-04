Británia pošle na Ukrajinu tím, ktorý má vyšetrovať vojnové zločiny

Londýn 29. apríla (TASR) - Británia pošle na Ukrajinu špecializovaný tím na pomoc pri zhromažďovaní dôkazov a stíhaní páchateľov údajných vojnových zločinov. V piatok to oznámilo britské ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



"V tíme budú aj odborníci na sexuálne násilie, ktoré súvisí s (rusko-ukrajinským) konfliktom," uviedol vo vyhlásení britský rezort diplomacie. Tím odborníkov by mal doraziť do Poľska začiatkom mája, odkiaľ sa presunie na Ukrajinu.



Táto správa prichádza v čase, keď sa má britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová v Haagu stretnúť s prezidentom Medzinárodného trestného súdu (ICC) Piotrom Hofmaňským a šéfom holandského rezortu diplomacie Wopkem Hoekstrom.



"Rusko prinieslo na Ukrajinu barbarstvo a spáchalo odporné zverstvá, aj na ženách. Britskí odborníci pomôžu odhaliť pravdu a pomôžu tiež k tomu, aby bol režim (ruského prezidenta Vladimíra) Putina braný na zodpovednosť za svoje činy," uviedla Trussová.



Kyjev tvrdí, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vyšetruje zhruba 7.600 možných vojnových zločinov. Moskva svoj útok označuje ako "špeciálnu operáciu" zameranú na demilitarizáciu a denacifikáciu Ukrajiny. Jej cieľom je podľa Kremľa tiež ochrániť rusky hovoriaci ľud žijúci na východe Ukrajiny.