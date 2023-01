Británia pošle Ukrajine bojové tanky, Rusko ju pred tým varovalo

Londýn 15. januára (TASR) - Britský premiér Rishi Sunak sľúbil v sobotu dodanie 14 tankov Challenger 2 Ukrajine a Británia sa tak stane prvou západnou krajinou, ktorá Kyjevu poskytne toľko žiadané bojové tanky. Premiérov sľub vyvolal okamžitú reakciu Ruska, ktoré varovalo, že toto konflikt iba "zosilní". Informácie priniesla v nedeľu tlačová agentúra AFP.



"Dodanie tankov do oblasti konfliktu bude mať ďaleko k ukončeniu vojny a bude slúžiť iba na zosilnenie bojových operácií, čo prinesie ďalšie obete, vrátane obetí medzi civilnými obyvateľmi," uviedlo ruské veľvyslanectvo v Spojenom kráľovstve.



Sunak už telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Hovorili spolu o súčasnej situácii na Ukrajine a ukrajinských vojenských úspechoch pri potláčaní ruských vojakov. Britský premiér Zelenskému povedal, že sľub dodať tanky je signálom, že Spojené kráľovstvo má ambíciu zintenzívniť pomoc Ukrajine, ako uviedlo v prepise telefonátu sídlo premiéra na Downing Street.



Sunak a celá britská vláda budú s medzinárodnými partnermi intenzívne pracovať, aby Ukrajina urýchlene dostala takú pomoc, akú potrebuje na víťazstvo vo vojne a na zabezpečenie trvalého mieru, dodalo sídlo britského premiéra.



Kyjev Západ dlhodobo žiada o dodanie ťažkých ozbrojených vozidiel. Ak by západné krajiny tejto žiadosti Kyjeva vyhoveli, išlo by o výrazný krok v rámci pomoci Ukrajine.



Európski spojenci Ukrajiny poslali Kyjevu od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 vyše 300 modernizovaných sovietskych tankov.



Doteraz však váhali s vyslaním západných bojových tankov, ktoré Ukrajina opakovane žiadala, aby mohla úspešne postupovať v boji proti ruským okupantom.



Zelenskyj sa na Twitteri poďakoval Spojenému kráľovstvu za rozhodnutia, ktoré "nielenže nás posilnia na bojisku, ale vyšlú aj správy signál ostatným partnerom".