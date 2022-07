Británia pošle Ukrajine ďalšie delá a protitankové zbrane

Londýn 21. júla (TASR) - Britská vláda pošle Ukrajine v nadchádzajúcich týždňoch ďalšiu vojenskú pomoc vrátane desiatok diel a viac ako 1600 protitankových zbraní. Oznámil to vo štvrtok britský minister obrany Ben Wallace, informujú denník The Guardian aj agentúra DPA.



"Spoločne s našimi medzinárodnými partnermi zabezpečíme, aby mala Ukrajina nástroje na obranu svojej krajiny pred Putinovou nelegálnou inváziou," uviedol Wallace.



Británia podľa Wallacea poskytne Kyjevu aj protibatériové radarové systémy, ktoré slúžia na presné určenie zdroja paľby nepriateľského delostrelectva. Ukrajine dodá aj stovky dronov a viac ako 50.000 delostreleckých nábojov zo sovietskej éry, aké Kyjev aj teraz používa, spresnil minister.



Dosluhujúci britský premiér Boris Johnson prisľúbil Ukrajine ešte v júni ďalšiu vojenskú pomoc v hodnote miliardy libier (1,17 miliardy eur), pripomína The Guardian.