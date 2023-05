Británia potvrdila dodanie rakiet dlhého doletu na Ukrajinu

Londýn/Kyjev/Moskva 11. mája (TASR) - Británia posiela Ukrajine rakety s dlhým doletom, potvrdil vo štvrtok britský minister obrany Ben Wallace. Moskva už varovala, že podnikne primeranú reakciu. TASR prevzala správu z portálu televízie Sky News.



"Dnes môžem potvrdiť, že Spojené kráľovstvo daruje Ukrajine rakety Storm Shadow. Takéto rakety majú dlhý dolet, iba konvenčnú nálož a schopnosť presného úderu," povedal Wallace poslancom Dolnej snemovne britského parlamentu.



"Dopĺňajú už darované systémy dlhého doletu, ako sú rakety HIMARS a Harpoon či napríklad ukrajinské riadené strely Neptun aj rakety dlhého doletu darované inými partnermi. Ukrajina má právo mať také schopnosti, aby sa mohla brániť. Používanie rakiet Storm Shadow umožní Ukrajine zatlačiť naspäť ruské sily nachádzajúce sa na ukrajinskom zvrchovanom území," vysvetlil.



Ukrajina dlho žiadala takéto zbrane, ale USA a ďalšie krajiny neboli ochotné ich dodávať pre prípad, že údery zasiahnu Rusko a to by viedlo k vyostreniu konfliktu. Moskva predtým varovala, aby spojenci Kyjeva neposkytovali zbrane dlhého doletu a neprekračovali tak "červenú čiaru".



Rakety Storm Shadow majú operačný dolet vyše 560 kilometrov, píše Sky News.



O ich dodaní z Británie na Ukrajinu už počas dňa informovali televízia CNN a agentúra DPA s tým, že dodávky avizoval britský premiér Rishi Sunak.



Riadené strely dlhého doletu typu Storm Shadow by mohli potenciálne zasiahnuť ciele na ukrajinskom polostrove Krym anektovanom Ruskom, uviedla CNN s odvolaním sa na niekoľko nemenovaných západných zdrojov. Britské ministerstvo obrany sa podľa nej vtedy ešte nechcelo k otázke bezprostredne vyjadriť.



Sunak ohlásil dodanie týchto rakiet počas návštevy Kyjeva a stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vo februári tohto roka.



Moskva vo štvrtok varovala, že jej ozbrojené sily "zodpovedajúco zareagujú", píše CNN. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov odsúdil tento krok počas konferenčného hovoru s novinármi a sľúbil "ruskú odpoveď".



"Toto si vyžaduje primeranú reakciu našej armády, ktorá prirodzene urobí so zreteľom na to patričné rozhodnutia," dodal Peskov.