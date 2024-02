Británia: Používanie darovaných rakiet je záležitosťou Ukrajiny

Londýn 28. februára (TASR) - To, ako Kyjev používa rakety, ktoré mu darovala Británia, je záležitosťou ukrajinskej armády. Uviedlo to v stredu britské ministerstvo obrany, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Británia oznámila vlani v máji, že Ukrajine pošle rakety dlhého doletu Storm Shadow. Ako prvá krajina tak poskytla Ukrajine zbrane dlhého dosahu po februári 2022, keď na jej územie vtrhli ruské vojská. Jej príklad nasledovalo Francúzsko a iní spojenci, ktorí už tiež Ukrajine posielajú strely s plochou dráhou letu.



"Používanie (rakiet) Storm Shadow Ukrajinou a proces zameriavania cieľov je záležitosťou ozbrojených síl Ukrajiny," uviedol hovorca britské ministerstva obrany vo vyhlásení. "Spojené kráľovstvo spolu s ostatnými spojencami poskytujú Ukrajine celý rad vybavenia na pomoc v boji proti nelegálnej a nevyprovokovanej agresii Ruska," dodal.



Londýn týmto vyjadrením podľa AFP nepotvrdil, ako a či vôbec britská armáda pomáha Ukrajine pri rozhodovaní o použití britských rakiet pri vojenských operáciách a výbere cieľov.



Nemecký kancelár Olaf Scholz v pondelok povedal, že Berlín nemôže nasledovať Britániu a Francúzsko a poslať Ukrajine zbrane s dlhým dosahom. Opakovane totiž odmieta Kyjevu poskytnúť nemecké rakety Taurus pre obavy, že by mohli byť použité proti cieľom hlboko na území Ruska.



"Je to zbraň s veľmi dlhým dosahom a to, čo Briti a Francúzi robia v zmysle podpory pri zameriavaní cieľov nemožno spraviť v Nemecku. Podľa môjho názoru by bolo neospravedlniteľné, keby sme sa zapájali do zameriavania rovnakým spôsobom," povedal Scholz.



Britské ministerstvo obrany v stredajšom vyhlásení uviedlo, že používanie zbraní s dlhým dosahom je pre Ukrajinu dôležité pri obrane svojho územia. Používaním takýchto rakiet sa podľa rezortu "zmenil strategický obraz úspešným vyvíjaním tlaku na ruské sily a ich logistické a zásobovacie trasy".