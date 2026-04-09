Británia požaduje, aby bol súčasťou prímeria aj Libanon
Starmer privítal prímerie medzi Washingtonom a Teheránom, ktorého súčasťou je dvojtýždňové podmienečné zastavenie bojov.
Autor TASR
Londýn 9. apríla (TASR) - Britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová vo štvrtok uviedla, že Spojené kráľovstvo „dôrazne“ požaduje, aby sa prímerie na Blízkom východe vzťahovalo aj na Libanon. Premiér Keir Starmer zároveň v stredu pricestoval do Spojených arabských emirátov (SAE) v snahe posilniť krehké prímerie na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Chceme, aby sa prímerie rozšírilo aj na Libanon. Som hlboko znepokojená eskaláciou útokov, ktoré sme včera zaznamenali zo strany Izraela na Libanon,“ povedala ministerka pre britskú stanicu Sky News.
„Videli sme humanitárne dôsledky, masové vysídľovanie ľudí v Libanone. Preto si naozaj veľmi želáme, aby sa prímerie rozšírilo aj na Libanon,“ povedala.
Cooperová sa takto vyjadrila v čase, keď Starmer pricestoval do SAE v rámci svojej návštevy Perzského zálivu, kde sa stretol s regionálnymi lídrami. Cieľom jeho cesty je posilnenie prímeria na Blízkom východe, a to v čase, keď sa objavujú náznaky, že táto dohoda medzi USA a Iránom je pod tlakom.
Starmer sa v stredu v Džidde stretol so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Podľa agentúry DPA sa tiež očakáva, že sa stretne s prezidentom SAE šejkom Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom.
„Premiér najprv privítal prímerie a vysvetlil, že úsilie sa teraz musí sústrediť na jeho dodržiavanie a premenu na trvalý mier,“ uviedol vo vyhlásení hovorca Downing Street 10.
„Jasne zdôraznil, že je teraz nevyhnutné pokračovať v práci na opätovnom otvorení Hormuzského prielivu, a rokoval o snahách Spojeného kráľovstva získať partnerov na dosiahnutie dohody a naplánovanie praktických krokov, ktoré posilnia dôveru lodnej dopravy pri plavbe prielivom,“ dodal hovorca.
Starmer privítal prímerie medzi Washingtonom a Teheránom, ktorého súčasťou je dvojtýždňové podmienečné zastavenie bojov. Dodal však, že je ešte „priskoro“ a že na obnovenie lodnej dopravy na tejto kľúčovej vodnej ceste je potrebné urobiť ešte veľa práce.
Prerušenie bojov, ktoré závisí od opätovného otvorenia prielivu, sa však zdalo byť ohrozené, keďže Irán v stredu večer opäť uzavrel vodnú cestu v reakcii na izraelské útoky proti šiitskému militantnému hnutiu Hizballáh.
Americký prezident Donald Trump v príspevku na svojej platforme Truth Social vo štvrtok napísal, že americké sily v Iráne a v jeho okolí zostanú na svojich pozíciách, „kým nebude v plnej miere dodržaná SKUTOČNÁ DOHODA, ktorá bola dosiahnutá“.
Viceprezident USA J. D. Vance zase uviedol, že dohoda s Iránom nezahŕňa Libanon, a že na iránskej strane došlo k nedorozumeniu ak sa domnievala, že to tak je.
Starmer v spoločnom vyhlásení s európskymi spojencami a Kanadou v stredu vyzval na úplné dodržiavanie prímeria vrátane toho v Libanone, aj keď Izrael predtým tvrdil, že na Bejrút sa pokoj zbraní nevzťahuje.
Rokovania medzi USA a Iránom sa majú konať tento víkend v Pakistane, pričom za Spojené štáty sa na nich zúčastnia viceprezident Vance a vyslanec Steve Witkoff.
