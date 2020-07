Británia pozastaví zverejňovanie údajov o úmrtiach osôb na COVID-19

Londýn 18. júla (TASR) - Británia pozastaví každodenné zverejňovanie údajov o úmrtiach v spojitosti s ochorením COVID-19 po tom, ako odborníci odhalili nedostatky vo výpočtoch, informovala v sobotu agentúra DPA.



Britská vláda oznámila, že zverejňovanie údajov dočasne pozastaví, kým sa záležitosť nevyrieši.



Údaje v Anglicku podľa DPA zahŕňajú každého, u koho potvrdili ochorenie COVID-19 bez ohľadu na to, či táto osoba zomrela na následky tohto ochorenia, alebo v dôsledku iných príčin.



Na tento problém ako prví upozornili odborníci z University of East Anglia a Oxfordskej univerzity.



Yoon Loke z University of East Anglia v meste Norwich vo východnej časti Anglicka a Carl Heneghan z Oxfordskej univerzity napísali, že vládna agentúra Public Health England (PHE) údaje o úmrtiach preveruje v databáze pozitívnych výsledkov testov, uvádza agentúra Reuters. Na základe toho môže byť COVID-19 vyhodnotený ako príčina smrti u každého, kto bol kedykoľvek v minulosti na toto ochorenie pozitívne testovaný.



Britský minister zdravotníctva Matt Hancock v tejto súvislosti nariadil revíziu zverejňovania údajov v Anglicku.



Severné Írsko a Škótsko do štatistík zahŕňajú len pacientov, ktorí mali pozitívny test v období posledných 28 dní. Ak mala osoba pozitívny test skôr, úmrtie nie je automaticky pripisované koronavírusu SARS-CoV-2.



Chorobu COVID-19 spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2. Británia počas pandémie tohto koronavírusu zaznamenala viac ako 293.000 prípadov nákazy a následkom ochorenia podľahlo viac ako 45.000 ľudí, uviedla v piatok stanica BBC s odvolaním sa na oficiálne údaje britskej vlády.