Británia pozastavila vývoz niektorých zbraní do Izraela

Londýn 2. septembra (TASR) - Britská vláda pozastavila vývoz niektorých zbraní do Izraela. Oznámila to v pondelok po vyhodnotení situácie s tým, že by mohli byť použité v rozpore s medzinárodným právom v konflikte v Pásme Gazy. Izrael namieta, že tým Londýn posiela "problematický" odkaz militantnému hnutiu Hamas a Iránu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Britský minister zahraničných vecí David Lammy informoval, že rozhodnutie sa týka približne 30 z 350 vývozných licencií na vojenskú techniku vrátane súčiastok pre vojenské lietadlá, vrtuľníky, drony a položky, ktoré uľahčujú pozemné zameriavanie.



Rozhodnutiu Británie predchádzali dva mesiace preverovania, záverom ktorého je zistenie "jasného rizika", že niektoré vývozné položky by mohli byť použité pri "závažnom porušovaní medzinárodného humanitárneho práva".



"Nejde o určenie neviny alebo viny", či Izrael porušil medzinárodné právo, a nejde ani o zbrojné embargo, ubezpečil Lammy. Dodal, že Británia naďalej podporuje právo Izraela na sebaobranu, ale v súlade s medzinárodným právom.



Britský minister navštívil Izrael dvakrát v uplynulých dvoch mesiacoch v rámci úsilia o dosiahnutie prímeria v Pásme Gazy. Nazval sa "priateľom Izraela", no situáciu v pobrežnej enkláve, kde podľa miestnych úradov zahynulo už vyše 42.000 ľudí, označil za "hrôzostrašnú".



Izrael trvá na tom, že jeho armáda sa vyhýba civilným obetiam a obviňuje Hamas, že civilistov úmyselne vystavuje paľbe a používa ich ako živé štíty.



"S hlbokým znepokojením som sa dozvedel o sankciách, ktoré vláda Spojeného kráľovstva uvalila na vývozné licencie pre izraelský obranný systém," reagoval na sociálnej sieti X izraelský minister obrany Joav Galant. Británia k tomuto kroku podľa neho pristúpila v čase, keď Izrael "bojuje na siedmich rôznych frontoch a smúti za šiestich rukojemníkmi, ktorých Hamas chladnokrvne popravil v tuneloch v Gaze".