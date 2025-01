Británia: Pre krajiny mimo Európu začal platiť bezvízový systém ETA

Londýn 8. januára (TASR) - Nový britský systém elektronického cestovného oprávnenia ETA (Electronic Travel Authorisation) vstúpil v stredu do platnosti pre bezvízových cestujúcich z krajín mimo Európu, vrátane Spojených štátov, Kanady a Austrálie. Pre obyvateľov EÚ začne platiť 2. apríla. TASR píše podľa správy agentúry AFP a denníka The New York Times.



Systém ETA zaviedla britská vláda pre krátkodobé návštevy do Spojeného kráľovstva na maximálne šesť mesiacov s cieľom "zefektívnenia digitálneho imigračného systému", uviedlo britské ministerstvo vnútra. Je určený len pre ľudí, ktorí na vstup do krajiny nepotrebujú klasické víza, schválená ETA je potrebná aj pri prestupe cez Britániu.



Poplatok za ETA je 10 libier (približne 12 eur), no jeho schválenie nie je garanciou povolenia vstupu. Prichádzajúci do Británie musia absolvovať pasovú kontrolu a vstup im hraničná kontrola nemusí umožniť, informuje denník Daily Express. Je platné dva roky.



Systém ETA prvýkrát spustili v roku 2023 pre Katar, ktorý neskôr doplnilo ešte päť štátov v Perzskom zálive. Ôsmeho januára začalo oprávnenie platiť pre ďalších 40 krajín a postupne bude povinné pre všetkých bezvízových návštevníkov Británie.



Od obyvateľov Európskej únie budú britské úrady oprávnenie vyžadovať od 2. apríla, pričom prihlášky naň spustia už 5. marca.



ETA sa netýka obyvateľov Spojeného kráľovstva alebo osôb s povolením žiť, pracovať alebo študovať v krajine. Občania Číny a iných krajín na vstup do Británie budú naďalej potrebovať klasické víza.