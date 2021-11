Británia pre omikron zvolala krízovú schôdzku ministrov zdravotníctva

Londýn 28. novembra (TASR) - Británia zvolala krízové zasadnutie ministrov zdravotníctva skupiny G7, ktorého témou bude šírenie nového koronavírusového variantu omikron. Informovala o tom nedeľu agentúra AFP.



"Britské predsedníctvo zvolalo na pondelok 29. novembra urgentné zasadnutie ministrov zdravotníctva s cieľom prediskutovať vývoj okolo omikronu," uvádza sa vo vyhlásení ministerstva zdravotníctva Spojeného kráľovstva, ktoré momentálne predsedá skupine G7 združujúcej ekonomicky najvyspelejšie štáty sveta.



Okrem Británie patria do skupiny G7 aj Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko a Spojené štáty.



Británia je jednou z európskych krajín, ktoré už na svojom území potvrdili výskyt variantu omikron identifikovaného najskôr v Juhoafrickej republike. V Spojenom kráľovstve, ktoré v tejto súvislosti sprísnilo podmienky vstupu do krajiny, potvrdili v nedeľu už tretí prípad nákazy omikronom. Väčšina štátov Európy medzičasom pre obavy z rozšírenia tohto nového variantu zakázala lety z JAR a ďalších krajín južnej Afriky.



Odborníci po celom svete zatiaľ vyhodnocujú riziká spojené s omikronom, ktorý disponuje mimoriadne veľkým počtom mutácií. Niektoré indície naznačujú, že by mohol byť infekčnejší než predchádzajúce varianty a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ho zaradila medzi koronavírusové varianty, ktoré vyvolávajú znepokojenie.



Niektorí lekári z JAR však uvádzajú, že ľudia nakazení omikronom, ktorí netrpia inými ochoreniami, majú len mierne symptómy. Obávajú sa ale komplikácií u starších a neočkovaných osôb.