Británia pre osoby prichádzajúce do krajiny zavedie povinnú karanténu

Londýn 22. mája (TASR) - Všetky osoby, ktoré prídu do Veľkej Británie od 8. júna, budú musieť absolvovať dvojtýždňovú domácu karanténu. Informovala o tom v piatok podvečer na pravidelnom brífingu vlády britská ministerka vnútra Priti Patelová, uviedla televízia Sky News.



Toto opatrenie má za cieľ zabrániť nástupu možnej druhej vlny nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 zavlečenej zo zahraničia. Za porušenie karantény hrozí pokuta vo výške 1000 libier (približne 1116 eur).



Patelová povedala, že opatrenie sa nebude vzťahovať na ľudí prichádzajúcich z Írska, zdravotníckych pracovníkov, ktorí prichádzajú s cieľom pomôcť v boji proti nákaze, a sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve.



Osoby prichádzajúce do Británie budú musieť vyplniť dotazník, v ktorom poskytnú svoje kontaktné údaje a informácie o ceste, aby ich úrady mohli vyhľadať v prípade nárastu počtu nakazených. Počas 14 dní ich budú takisto pravidelne kontaktovať s cieľom overiť si, či karanténu dodržiavajú.



Patelová ďalej uviedla, že vláda bude spolupracovať so sektorom cestovného ruchu na nájdení spôsobov jeho oživenia .



Británia takisto plánuje celoplošne spustiť aplikáciu, ktorá umožní monitorovať kontakty ľudí s osobami vykazujúcimi príznaky koronavírusu SARS-CoV-2.



V Británii za uplynulých 24 hodín zaznamenali 351 ďalších úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19, čím sa ich celkový počet zvýšil na 36.393. Údaje sa vzťahujú k štvrtkovej 16.00 h miestneho času (17.00 h SELČ). Celkovo sa vírusom v Spojenom kráľovstve nakazilo viac ako 254.000 ľudí.