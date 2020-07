Británia pre Slovensko nezrušila dvojtýždňovú karanténu

Londýn 10. júla (TASR) - V Británii začalo v piatok platiť nariadenie o zrušení dvojtýždňovej karantény pre desiatky krajín. Slovensko na tomto zozname nefiguruje. Je však na zozname krajín, ktoré majú od 4. júla výnimku z odporúčania pre britských občanov necestovať do nich v iných než nevyhnutných prípadoch.



Na zozname krajín s výnimkou z karanténnych opatrení sa nachádza viac než 70 krajín a britských zámorských území, ktoré majú nízky počet nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, a preto sa ich občania pri návšteve alebo návrate do krajiny nebudú musieť samoizolovať.



Do karantény nebudú musieť ísť ani cestujúci z krajín ako Česko, Rakúsko, Poľsko a Maďarsko, ale aj z krajín, ktoré v minulosti zaznamenali veľký počet prípadov ochorenia COVID-19, ako sú Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Taliansko či Španielsko.



Medzi krajinami, ktoré nie sú na zozname, sú Spojené štáty, Švédsko, Mexiko, Brazília, Rusko, Irán, India, Pakistan a Bangladéš.



Žiadna iná krajina v Európe nezaznamenala viac úmrtí v dôsledku pandémie nového druhu koronavírusu ako Británia, kde ochoreniu COVID-19 doposiaľ podľahlo vyše 44.600 ľudí a nakazilo sa viac ako 288.100.