Británia pre zásah európskeho súdu zrušila deportačný let do Rwandy

Londýn 15. júna (TASR) - Británia zrušila utorňajší večerný let, ktorým mala do Rwandy deportovať prvých neúspešných žiadateľov o azyl. Dôvodom bola intervencia zo strany Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), ktorý sa tesne pred odletom rozhodol, že prinajmenšom jeden z migrantov nemôže byť momentálne z Británie deportovaný. Informujú o tom agentúry Reuters a AFP.



So zámerom britskej vlády deportovať do tejto východoafrickej krajiny viacerých migrantov dlhodobo nesúhlasia viacerí predstavitelia politickej opozície, ako aj charitatívne organizácie či náboženskí vodcovia, ktorí ho kritizovali ako neľudský. Deportáciu tak bola vláda nútená presadzovať na londýnskych súdoch.



Prinajmenšom 30 migrantov, ktorí pôvodne mali byť na palube tohto letu, v uplynulých dňoch na súdoch úspešne argumentovalo, že by nemali byť deportovaní buď zo zdravotných alebo ľudskoprávnych dôvodov. Utorňajším letom z leteckej základne na juhozápade Anglicka tak napokon mala odletieť len hŕstka migrantov, uvádza Reuters.



ESĽP však tesne pred odletom vydal príkaz, ktorým v podstate zastavil let. Došlo k tomu v čase, keď už malo lietadlo naštartované motory a na palubu nastupoval personál, uvádza Reuters.



ESĽP v rozsudku týkajúcom sa prípadu jedného neúspešných azylantov, ktorí mali byť deportovaní, konkrétne Iračana, totiž uviedol, že tento muž by mal zostať v Británii minimálne dovtedy, kým tamojšia justícia (vrchný londýnsky súd) nerozhodne o zákonitosti takejto deportačnej praktiky, čo sa očakáva v júli. ESĽP pritom uviedol, že muž by mohol byť v Rwande vystavený mučeniu.



Británia podpísala v apríli dohodu s Rwandou, na základe ktorej má táto africká krajina prijímať späť neúspešných žiadateľov o azyl v Spojenom kráľovstve. Rwanda za to od Londýna dostala príspevok dosahujúci v prepočte zhruba 144 miliónov eur plus ďalšie platby v závislosti od počtu deportovaných. Zámerom dohody je odradiť migrantov, aby nepodnikali riskantnú plavbu do Británie na malých člnoch cez Lamanšský prieliv. Počet takýchto pokusov sa za posledné dva roky výrazne zvýšil.



Britská ministerka vnútra Priti Patelová označila utorňajší zásah ESĽP za "veľmi prekvapujúci". Sľúbila, že bude aj naďalej v tomto smere presadzovať kritizovanú vládnu politiku. "Nenecháme sa odradiť... náš právny tím posudzuje každé rozhodnutie o tomto lete, pričom už teraz sa začína príprava na ďalší (takýto) let," povedala.