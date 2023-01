Británia predstavila návrh zákona na zmiernenie dôsledkov štrajkov

Londýn 10. januára (TASR) — Britská konzervatívna vláda v utorok predstavila návrh zákona ktorý má zaručiť minimálne fungovanie služieb počas štrajkov zamestnancov verejného sektora, ktoré v posledných mesiacoch opakovane ochromili život v Spojenom kráľovstve. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Nová legislatíva má aj počas štrajkov zaistiť "minimálnu úroveň bezpečnosti" a aspoň základné fungovanie kľúčových verejných služieb, ako sú zdravotníctvo, železnice či požiarna ochrana.



Odborári v tejto súvislosti obvinili vládu, že sa pokúša "kriminalizovať" legitímne právo zamestnancov na štrajk a avizovali, že budú proti prijatiu zákona bojovať všetkými dostupnými prostriedkami.



"Nemáme v úmysle navrhovaný zákon uplatňovať, ale musíme zaručiť bezpečnosť britskej verejnosti," povedal pri predstavovaní návrhu v parlamente minister obchodu Grant Shapps.



Zdôraznil, že pravidlá zaručujúce elementárne fungovanie služieb počas štrajkov sú v súlade so zdravým rozumom a zaviedli ich už aj iné európske krajiny.



Zákon by mal nadobudnúť účinnosť ešte pred budúcimi parlamentnými voľbami v Británii, ktoré by sa mali konať najneskôr v januári 2025. Hlavná opozičná Labouristická strana, ktorá je prepojená s odbormi, avizovala, že ak sa dostane k moci, kontroverznú právnu úpravu zruší.



Pracovníci britského verejného aj súkromného sektora prostredníctvom série masových štrajkov požadujú výrazné zvýšenie platov s ohľadom na vysokú infláciu a rastúce životné náklady. Vláda sa však obáva, že požadovaný nárast platov by prispel k zrýchleniu tempa inflácie.