V Británii predstavili návrh zákona, má zastaviť nelegálnu migráciu

Londýn 7. februára (TASR) — Britská ministerka vnútra Suella Bravermanová v utorok predstavila v Dolnej snemovni vládny návrh zákona, ktorý má zastaviť nelegálnu migráciu predovšetkým cez Lamanšský prieliv. TASR správu prevzala z webových stránok staníc BBC a Sky News.



Tento zákon podľa jej slov "zastaví plavidlá", ktoré do Spojeného kráľovstva privážajú desaťtisíce osôb.



Uviedla, že tento počet sa v budúcnosti zvýši z dôvodu globálnej migračnej krízy. Britský azylový systém je už teraz "preťažený".



Úrady budú môcť ľudí zadržať až 28 dní bez možnosti kaucie či posúdenia záležitosti súdom. Ministerstvo vnútra bude mať povinnosť deportovať osoby, ktoré do krajiny prídu nelegálne.



Vyhostenie sa nebude vzťahovať na mladistvých do 18 rokov, osoby, ktorým návrat neumožňuje ich zdravotný stav, či ľudí, ktorým v prípade návratu do krajiny, odkiaľ odišli, hrozí nebezpečenstvo. Návrh takisto zabráni, aby došlo k zneužívaniu moderného otroctva, a bude zahŕňať aj ročný limit na množstvo osôb, ktoré môžu do Británie legálne prísť.



"Je nevyhnutné, aby Spojené kráľovstvo zaujalo rozhodný, ale humánny prístup. Toto je v podstate humanitárny balík opatrení, ktorý ľuďom vysiela odkaz: Nechoďte sem nelegálne," vyhlásila Bravermanová.



Vlani prišlo do Británie cez Lamanšský prieliv viac než 45.000 ľudí, v roku 2018 to bolo okolo 300 osôb, píše BBC.