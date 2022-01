Británia prehodnocuje povinné očkovanie zdravotníkov

Londýn 31. januára (TASR) - Britská vláda prehodnocuje povinnosť očkovania proti covidu u zdravotníkov. Podľa súčasných pravidiel musia dostať obe dávky vakcíny do 1. apríla. Pre stanicu Sky News to uviedol štátny tajomník ministerstva financií Simon Clarke.



Britská vláda vlani avizovala, že zdravotníci musia absolvovať prvú dávku očkovania najneskôr 3. februára a byť plne zaočkovaní do začiatku apríla. Minister zdravotníctva Sajid Javid je však pod tlakom, aby toto opatrenie zrušil, keďže by mohlo od apríla spôsobiť vážny výpadok zdravotníkov, vysvetľuje Sky News.



V krajine už momentálne dominuje koronavírusový variant omikron, ktorý spravidla spôsobuje miernejší priebeh choroby COVID-19, pripomenul Clarke.



Javid sa v priebehu pondelka plánuje stretnúť a ostatnými ministrami a očakáva sa, že im oznámi zmenu spomínaného opatrenia o povinnom očkovaní zdravotníkov, píše denník Daily Telegraph.



Kolégium všeobecných lekárov a tiež kolégium ošetrovateľov medzitým apelovali na vládu, aby posunula termín, odkedy bude očkovanie povinné. Britská lekárska asociácia vyzvala na vypracovanie analýzy dopadu tohto pravidla na počty zdravotníkov, pripomína Sky News.