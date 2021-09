Britská diplomacia bude mať novú šéfku

Na archívnej snímke Michael Gove. Foto: TASR/AP

Londýn 15. septembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson oznámil v stredu zmeny na ministerských postoch vo svojom kabinete. V rámci reorganizácie vlády po sérii politických chýb a sporov okrem iného vymenil svojho šéfa diplomacie a odvolal ministra školstva. Informujú o tom agentúry AP a AFP.Najvýraznejším opatrením je presun doterajšieho ministra zahraničných vecí Dominica Raaba na post ministra spravodlivosti s pridanou funkciou vicepremiéra. Je to vnímané ako "degradovanie", keďže funkcia podpredsedu vlády je len titulárna. Raab čelil kritike za to, že odkladal návrat z dovolenky v Grécku v čase, keď militanti z Talibanu v auguste ovládli Afganistan a britská vláda sa snažila z krajiny evakuovať občanov.Novou šéfkou britskej diplomacie – len druhou ženou v tejto funkcii v Spojenom kráľovstve – sa stala bývalá ministerka zahraničného obchodu Liz Trussová, ktorá si získala uznanie za vyrokovanie série obchodných dohôd s Austráliou a Japonskom od vystúpenia Británie z Európskej únie. Trussová súčasne zostane štátnou tajomníčkou pre ženy a rovnosť.Johnson si ponechal Rishiho Sunaka ako ministra financií. Priti Patelová bude naďalej ministerkou vnútra, aj keď sa objavili dohady o jej odchode z tohto postu po tlaku v dôsledku nárastu počtu migrantov prichádzajúcich z Francúzska.Johnson tiež odvolal ministra školstva Gavina Williamsona, na ktorého sa zniesol príval kritiky za prácu počas pandémie v súvislosti so zatváraním škôl, zabezpečením skúšok a prijímaním na univerzity v čase pandémie. Nahradí ho Nadhim Zahawi, ktorý bol štátnym tajomníkom pre vakcíny, zodpovedným za očkovanie proti koronavírusu.Michael Gove, dlhoročný spojenec Johnsona, bol vymenovaný za ministra pre bytovú výstavbu, komunity a samosprávu. Tento rezort je kľúčovým v rámci Johnsonovho sľubu prosperity pre všetkých občanov Spojeného kráľovstva, ktorý mu pomohol vyhrať voľby v roku 2019.Nadine Dorriesová obsadí post ministerky kultúry, na ktorom bude riešiť chúlostivé otázky, ako je budúcnosť verejnoprávnej vysielacej spoločnosti BBC.Johnson naposledy uskutočnil veľké zmeny vo svojom kabinete po voľbách z decembra 2019, keď z neho odvolal poslancov, ktorí boli považovaní za nedostatočne lojálnych alebo vlažných v podpore brexitu. Zostal mu tak silný probrexitový tím, v ktorom podľa kritikov chýbali politici so skúsenosťami v rôznych oblastiach, čo sa prejavilo počas zvládania dôsledkov odchodu z EÚ i pandémie.