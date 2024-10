Británia: Prepustením niektorých väzňov sa zníži preplnenosť väzníc

Londýn 19. októbra (TASR) - Vo Veľkej Británii začiatkom budúceho týždňa prepustia ďalších 1100 väzňov. Ide o súčasť snahy britskej vlády znížiť preplnenosť väzníc, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Nová labouristická vláda v rámci prvého kola prepúšťania v polovici septembra predčasne prepustila približne 1700 ľudí po odpykaní polovice trestu, aby počet väzňov klesol z rekordného počtu 88.521. Odvtedy však počet väzňov vzrástol a v piatok to bolo 87.028. Ministerka spravodlivosti Shabana Mahmoodová varovala, že väzniciam hrozí nedostatok miesta a môže to spôsobiť kolaps justičného systému, keď súdy nebudú mať kam posielať odsúdených zločincov.



Schéma predčasného prepustenia sa nevzťahuje na odsúdených napríklad za sexuálne trestné činy, domáce zneužívanie alebo terorizmus, príp. násilníkov s trestami na viac ako štyri roky.



V septembri bolo tiež omylom prepustených aj 37 väzňov s nesprávnou kvalifikáciou odsúdenia. Mahmoodová vo štvrtok potvrdila, že všetkých 37 je už späť za mrežami.



Očakáva sa, že ministerka Mahmoodová v priebehu týždňa spustí preskúmanie rozsudkov a mala by predstaviť niektoré reformy s efektívnejším vynášaním rozsudkov.