Británia prestane ubytovávať žiadateľov o azyl v hoteloch, chce šetriť

Londýn 11. júna (TASR) - Británia prestane využívať hotely na ubytovanie žiadateľov o azyl. Týmto opatrením, ktoré chce realizovať do najbližších volieb v roku 2029, ušetrí miliardu libier (1,18 mld. eur) ročne, oznámila v stredu ministerka financií Rachel Reevesová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Na južné pobrežie Anglicka každý rok dorazia malými plavidlami tisíce azylantov. Umiestňujú ich prevažne v hoteloch po celej krajine, čo britskú vládu stálo v rokoch 2023 - 2024 celkovo 3,1 miliardy libier.



„Ukončíme nákladné využívanie hotelov na ubytovanie žiadateľov o azyl ešte počas tohto volebného obdobia,“ povedala Reevesová poslancom, ktorým predstavila rozpočtové plány vlády na nadchádzajúce roky.



Ubytovanie migrantov v hoteloch sa stalo v Británii horúcou témou vzhľadom na rastúce náklady, no tiež vplyv na cestovný ruch a nesúhlas niektorých miestnych obyvateľov s prítomnosťou azylantov v ich komunitách, priblížil Reuters.



Reevesovej Labouristická strana prisľúbila avizovaný krok vlani v predvolebnej kampani s tým, že tak ušetrí miliardy libier, no nespresnila, kedy k tomu mieni pristúpiť. Podľa ministerky vláda vyčlení viac financií na vybavenie nespracovaných žiadostí o azyl, rozhodovanie o odvolaniach a navracanie azylantov do krajín pôvodu.