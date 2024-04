Preživší útoku v Manchestri podali žalobu na tajnú službu MI5

Londýn 15. apríla (TASR) - Viac ako 250 ľudí, ktorí prežili samovražedný bombový útok na popovom koncerte v anglickom Manchestri z roku 2017, podalo žalobu na britskú kontrarozviedku MI5, uviedli ich právnici v nedeľňajšom vyhlásení. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



V máji 2017 zahynulo 22 ľudí a stovky ďalších osôb utrpeli zranenia, keď sa islamský terorista vo vstupných priestoroch viacúčelovej haly Manchester Arena odpálil krátko po koncerte americkej speváčky Ariany Grande.



Oficiálne vyšetrovanie v marci 2023 ukázalo, že útoku sa dalo zabrániť, ak by MI5 konala na základe dôležitých spravodajských informácií.



"Právne tímy zastupujúce poškodených, ktorí prežili bombový útok v Manchester Arene v roku 2017, a rodiny zosnulých, môžu potvrdiť, že spoločne podali skupinovú žalobu v mene viac ako 250 klientov na Tribunál pre vyšetrovacie právomoci (IPT)," uviedli vo vyhlásení tri právne kancelárie zapojené do žaloby.



Útok spáchal 22-ročný Salman Abedi, ktorý pochádzal z Manchestru, ale bol líbyjského pôvodu. Inšpirovaný džihádistickou skupinou Islamský štát (IS) použil podomácky vyrobenú klincovú bombu. Jeho obeťami boli prevažne mladí ľudia a rodičia, ktorí po koncerte prišli vyzdvihnúť svoje deti.



IPT je nezávislý orgán vyšetrujúci sťažnosti ľudí, ktorí sa domnievajú, že sa stali obeťou nezákonného konania zo strany úradov verejnej moci. Tribunál používa tajné vyšetrovacie metódy a techniky zamerané na spravodajské služby.



Oneskorenie v súvislosti s jednou z dvoch spravodajských informácií viedlo k "premárneniu príležitosti vykonať potenciálne dôležitý vyšetrovací úkon", uviedol vo svojej vlaňajšej správe šéf vyšetrovacej komisie John Saunders.