Pri nepovolených pretekoch v Británii utrpelo zranenia 17 ľudí

Londýn 19. júla (TASR) - Najmenej 17 ľudí utrpelo zranenia pri nehode, ku ktorej došlo vo štvrtok v anglickom meste Stevenage počas stretnutia milovníkov tuningu. Vo veľkej rýchlosti sa tam zrazili dve autá, pričom jedno z nich zišlo z cesty a vletelo do divákov, informovala v piatok BBC.



K nehode počas charitatívnej akcie organizovanej klubom motoristických nadšencov Cruise Herts došlo o 21.45 h miestneho času (22.45 h SELČ). Dve vozidlá sa zrazili na miestnej komunikácii pri predbiehaní počas nepovolených pretekov v rýchlosti vyše 100 kilometrov za hodinu. Jedno z nich vletelo do divákov, pričom utrpelo zranenia 17 zväčša mladých ľudí. Stav dvoch osôb je podľa zdravotníkov vážny.



Organizátor podujatia Rix Sidhu, ktorý podobné podujatia usporadúva už desať rokov, povedal, že akcia sa konala na parkovisku a jej účastníci mali vyslovene zakázané vychádzať so svojimi výkonnými vozidlami na cestu. Cieľom podujatia bolo vyzbierať peniaze na charitu.



"Sme z toho zničení. Robím to už desať rokov, ale nikdy k nijakej nehode nedošlo. Podujatie sa konalo na parkovisku s rýchlostným retardérom na príjazde, ale, bohužiaľ, niektorí ľudia sa trochu rozdivočili," povedal Sidhu.