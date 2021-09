Británia priamo rokuje s Talibanom o evakuácii z Afganistanu

Londýn 1. septembra (TASR) - Spojené kráľovstvo vedie priame rozhovory s afganským hnutím Taliban o zabezpečení bezpečného odchodu britských štátnych príslušníkov z Afganistanu a Afgancov, ktorí tam pre Britov pracovali. Oznámila to v utorok večer britská vláda, informovala agentúra Reuters.



Osobitný zástupca premiéra Borisa Johnsona pre Afganistan Simon Gass odcestoval do katarskej metropoly Dauha, aby sa tam stretol so zástupcami Talibanu, uviedol vo vyhlásení hovorca britskej vlády.



"Gass sa stretne s vysokopostavenými predstaviteľmi Talibanu, aby zdôraznil dôležitosť bezpečného odchodu britských štátnych príslušníkov z Afganistanu a tých Afgancov, ktorí s nami spolupracovali posledných dvadsať rokov," uvádza sa vo vyhlásení.



Spojené štáty v pondelok dokončili stiahnutie svojich síl z Afganistanu, čím sa skončila 20 rokov trvajúca vojna, ktorá vyvrcholila návratom Talibanu k moci.



Misia Británie sa skončila v sobotu, keď jej posledné vojenské lietadlo vzlietlo z metropoly Kábul po evakuácii viac ako 15.000 ľudí počas posledných dvoch týždňov, keď Taliban prevzal kontrolu nad Afganistanom.