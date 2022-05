Británia pridala na sankčný zoznam aj Putinovu exmanželku

Londýn 13. mája (TASR) - Británia v piatok oznámila, že rozšírila sankčný zoznam, na ktorom sú zaradené osoby z okolia šéfa Kremľa Vladimira Putina a jeho príbuzní. Na zoznam sa najnovšie dostala aj Putinova bývalá manželka Ľudmila Očeretná, informoval denník The Guardian.



Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová v piatok oznámila, že zoznam bol rozšírený o 12 nových mien. Tento krok je podľa nej zameraný voči "pokútnej sieti, ktorá pomáha viesť Putinovi jeho luxusný životný štýl".



Podľa oznámenia zverejneného na stránke britskej vlády sa bola na zoznam pridaná údajná Putinova milenka, bývalá olympijská gymnastka Alina Kabajevová, ako aj traja prezidentovi bratranci.



Medzi novými menami je i Putinov druhostupňový bratranec a podnikateľ Michail Šelomov a ďalší členovia jeho širšej rodiny zastávajúci popredné pozície v Gazprome a iných veľkých ruských firmách. Na zoznam pribudol aj prezidentov prvostupňový bratranec Igor Putin a ďalší bratranec z druhého kolena Roman Putin.



Sankcie im zakazujú cestovať do Spojeného kráľovstva a zmrazujú ich prípadný majetok v britskej jurisdikcii.



"Pritvrdzujeme tlak voči ľuďom z Putinovho okolia. Budeme pokračovať v uvaľovaní sankcií na tých, ktorí napomáhajú Putinovej agresii, a to až kým Ukrajina nezvíťazí," uviedla vo vyhlásení šéfka britskej diplomacie.



Podľa údajov rezortu zahraničných vecí v Londýne samotný Putin oficiálne nevlastní veľký majetok: Oficiálne je majiteľom len malého bytu v Petrohrade, dvoch áut ešte z čias Sovietskeho zväzu, prívesu a garáže. V skutočnosti však žije v luxuse, ktorý mu podľa britského ministerstva zabezpečuje "klika príbuzných, priateľov a (príslušníkov) elít", tvrdí britská vláda.



Na britskom sankčnom zozname sa už nachádza viac než 1000 osôb a 100 subjektov vrátane ruských oligarchov s majetkom v celkovej hodnote približne 112 miliárd eur.