Británia pridala na zelený zoznam Baleárske ostrovy, Maltu i ďalších

Londýn 25. júna (TASR) - Spojené kráľovstvo na tzv. zelený zoznam bezpečných krajín zaradilo aj Barbados, Madeiru, Maltu a španielske Baleárske ostrovy, informovala vo štvrtok na svojej webovej stránke stanica BBC s odvolaním sa na britského ministra dopravy Granta Shappsa.



Od od stredy 30. júna od 4.00 h miestneho času (5.00 h SELČ) podľa Shappsa nebudú musieť karanténu po príchode do Británie absolvovať cestujúci z celkovo 16 krajín.



Minister dopravy takisto oznámil, že vláda neskôr v lete plánuje úplne zrušiť povinnosť karantény i pre plne zaočkované osoby vracajúce sa z krajín z tzv. jantárového zoznamu.



Spojené kráľovstvo zahraničné krajiny rozdelilo do troch kategórii - zelené, jantárové a červené - podľa rizika v súvislosti s koronavírusom.



Pri návrate zo zelených krajín musia mať cestujúci negatívny výsledok testu absolvovaného pred odchodom a po príchode do Británie musia do dvoch dní absolvovať ďalší PCR test. Nevzťahuje sa však na nich povinnosť hotelovej karantény a ani domácej izolácie.



Najprísnejšie pravidlá platia pri návrate z krajín z červeného zoznamu.



Spojené kráľovstvo vo štvrtok zaznamenalo 16.703 nových prípadov koronavírusu a 21 úmrtí osôb, ktoré mali v posledných 28 dňoch pozitívny test.