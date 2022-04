V Británii navrhujú pridávanie drog do nápojov označiť ako trestný čin

Londýn 26. apríla (TASR) - Britskí poslanci v utorok vyzvali na označenie takzvaného "drink spikingu", čiže pridávania psychotropných látok do nápoja bez vedomia obete, za špecifický druh trestného činu. TASR túto informáciu prebrala od televíznych staníc Sky News a BBC, ktoré sa odvolávajú na správu britskej Komisie pre vnútorné záležitosti.



V správe sa uvádza, že ďalšou častou praktikou v baroch a kluboch je okrem pridávania drog do nápojov aj ich vpichovanie do tela pomocou injekčných striekačiek s tak tenkými ihlami, že si potenciálna obeť nemusí vpich vôbec všimnúť.



"Nedá sa s určitosťou povedať, ktorý spôsob prevláda. Oba sú však rozšírené a nebezpečné, pričom najviac sú nimi postihnuté mladé ženy," vyhlásili poslanci. Dodávajú, že v mnohých prípadoch sa obete spikingu nedočkali adekvátnej pomoci zo strany polície či personálu v podnikoch.



Britská ministerská tajomníčka pre bezpečnosť Rachel McLeanová vyhlásila, že sa správou Komisie bude zaoberať, pričom "ak by to polícii a súdom malo pomôcť v riešení tohto problému, nebude váhať zmeniť legislatívu".



Podľa denníka The Guardian v Británii za posledné dva roky zaznamenali takmer 1500 nahlásených prípadov spikingu, pričom v porovnaní s rokom 2020 ide o viac ako dvojnásobný nárast. Takéto prípady však ide na políciu nahlásiť len osem percent ľudí, takže skutočný počet obetí môže byť omnoho vyšší.



Komisia v správe navrhuje sériu opatrení, ktoré by pridávaniu drog do nápojov či ich vpichovaniu mohli zabrániť. Uvažuje sa o odobratí licencií podnikom, kde sa vyskytlo najviac prípadov spikingu, či osobitných školeniach personálu podnikov a hudobných festivalov. Polícia by mala byť schopná poskytnúť rýchlotest na drogy každému, kto nahlási, že sa stal obeťou takéhoto činu. Podľa bývalého odborníka ministerstva vnútra na drogy Jima Campbella sa takéto druhy psychotropných látok z tela dostávajú pomerne rýchlo, o to náročnejšie je preto získavanie relevantných dôkazov.