Prieskumy predpovedajú výrazné víťazstvo britských labouristov

Londýn 19. júna (TASR) - Britská Labouristická strana by v júlových predčasných parlamentných voľbách mohla získať rekordný počet kresiel. Vládnucim konzervatívcom zase hrozí historická porážka. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na v stredu zverejnené výsledky prieskumov agentúry YouGov a spoločnosti Savanta/Electoral Calculus.



Labouristi by podľa YouGov mohli získať 425 kresiel v 650-člennej Dolnej snemovni britského parlamentu. Savanta im predpovedá až 516 kresiel. V oboch prípadoch by mali historicky najvyšší počet poslancov v snemovni. Vo voľbách v roku 2019 získali 202 kresiel.



Konzervatívna strana, ktorá je pri moci od roku 2010, by podľa prieskumov utrpela výraznú porážku. YouGov jej predpovedá 108 kresiel, v súčasnosti jej patrí 365 mandátov.



Z prieskumu Savanta/Electoral Calculus vyplynulo, že súčasný premiér Rishi Sunak by sa mohol stať prvým úradujúcim predsedom britskej vlády, ktorý vo voľbách príde o svoje parlamentné kreslo. Neuspeli by ani ďalší členovia jeho vlády.



Liberálni demokrati by podľa prieskumu YouGov získali 67 kresiel, Škótska národná strana (SNP) by mala 20 poslancov a strana Nigela Faragea Reform UK by obsadila päť kresiel.