Británia prijíma opatrenia proti monitorovacím kamerám čínskej výroby

Londýn 25. novembra (TASR) - Ministerstvá britskej vlády dostali vo štvrtok pokyn, aby prestali na "citlivé miesta" inštalovať monitorovacie kamery čínskej výroby.



Ako informovala agentúra AFP, toto rozhodnutie je súčasťou tvrdšieho postoja, ktorý Londýn z bezpečnostných dôvodov zaujal voči Číne a jej technologickým spoločnostiam.



Podľa skupiny pre občianske slobody Big Brother Watch väčšina britských úradov používa kamery vyrobené čínskymi spoločnosťami Hikvision alebo Dahua.



AFP pripomenula, že skupina 67 poslancov britského parlamentu už v júli vyzvala vládu, aby zakázala predaj a používanie sledovacích zariadení vyrábaných týmito dvoma spoločnosťami - okrem iného aj pre to, že ich výrobky údajne prispievajú k porušovaniu ľudských práv ujgurskej menšiny v autonómnom regióne Sin-ťiang na severozápade Číny.



Britská vláda síce tejto požiadavke na úplný zákaz nevyhovela, odrádza však, aby sa v Spojenom kráľovstve používali "systémy vizuálneho sledovania", ak sú vyrobené spoločnosťami, ktoré podľa čínskych zákonov musia získané informácie zdieľať s čínskymi bezpečnostnými službami.



Podľa úradov Spojeného kráľovstva by žiadne takéto kamery nemali byť pripojené k systémom vládnych ministerstiev, ktoré by tiež mali zvážiť ich výmenu namiesto čakania na plánované aktualizácie.



Hovorca spoločnosti Hikvision sa kategoricky ohradil proti vykresľovaniu Hikvision ako hrozby pre národnú bezpečnosť Británie.



Tvrdil, že Hikvision "nemôže prenášať údaje od koncových používateľov tretím stranám, nespravuje databázy koncových používateľov ani nepredáva cloudové úložisko v Spojenom kráľovstve".



"Vždy sme boli plne transparentní, pokiaľ ide o naše operácie v Spojenom kráľovstve, a spolupracovali sme s vládou Spojeného kráľovstva, aby sme objasnili nedorozumenia týkajúce sa spoločnosti, nášho podnikania a zaoberali sme sa ich obavami," dodal hovorca s tým, že spoločnosť bude komunikovať s ministerstvami, aby sa toto nové nariadenie vysvetlilo.