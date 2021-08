Princ Andrew nemôže ignorovať súdy, uviedol právnik žalujúcej ženy

Virginia Robertsová Giuffreová, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Londýn 11. augusta (TASR) – Britský princ Andrewa musí reagovať na žalobu z pohlavného obťažovania, ktorej čelí v USA, povedal právnik ženy, ktorá predmetný návrh podala. Informovala o tom v stredu na svojej webovej stránke stanica BBC.Princa žaluje Američanka Virginia Robertsová Giuffreová, ktorú Andrew údajne sexuálne napadol v roku 2001, keď mala 17 rokov. Jej právnici podali v pondelok na federálnom súde na Manhattane v New Yorku návrh na začatie občianskeho konania pre porušenie zákona o ochrane detí.Jeden z uvedených právnikov, David Boies, povedal, že princ by mal súdnej porote umožniť prijať rozhodnutie. Princ obvinenia vytrvalo odmieta, pripomína BBC. Jeho hovorkyňa uviedla, že Andrew sa k občianskemu konaniu nevyjadril.Žalobkyňa Giuffreová vo svojom vyhlásení pre tlač uviedla, že chce, aby princ Andrew niesol zodpovednosť za to, čo jej urobil. Tvrdí, že mu bola predaná na sex a bola ním pohlavne zneužívaná.Giuffreová chce podľa svojho právnika dostať odškodné za ujmu, ktorá jej bola spôsobená, a peniaze chce venovať charitatívnej nadácii na pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi na sexuálne účely.Súdny proces je podľa Boiesa vVyhýbanie sa súdnemu procesu zo strany Andrewa, vojvodu z Yorku, označil za nerozumné.povedal právnik.Občianske konanie na súde v New Yorku bude pokračovať aj v prípade, že sa na ňom vojvoda z Yorku a jeho právni zástupcovia nezúčastnia, píše BBC. Vydanie za účelom vypočúvania však princovi nehrozí, pretože to sa vzťahuje len na obvinenia z trestných činov.