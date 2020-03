Princ Charles pre pandémiu zrušil cestu do Bosny, Cypru a Jordánska

Londýn 13. marca (TASR) - Britský princ Charles v dôsledku pandémie nového koronavírusu zrušil svoju plánovanú cestu do Bosny a Hercegoviny, na Cyprus a do Jordánska. Oznámil to v piatok jeho palác Clarence House, z vyhlásenia ktorého cituje tlačová agentúra AFP.



Charles, najstarší syn britskej kráľovnej Alžbety II. a priamy dedič trónu, mal začať svoju osemdňovú cestu po trojici krajín spolu so svojou manželkou Camillou, vojvodkyňou z Cornwallu, na budúci týždeň v stredu.



"Vzhľadom na vývoj situácie v súvislosti s pandémiou koronavírusu požiadala britská vláda ich kráľovské výsosti, aby svoju cestu odložili," uvádza sa vo vyhlásení. Koronavírus si v Británii vyžiadal už takmer 600 potvrdených prípadov nákazy a desať úmrtí.



Kráľovná (93) už nepodniká zahraničné návštevy, avšak nedávno absolvovala v Británii niekoľko verejných podujatí.



Charles (71) je najvyššie postaveným členom britskej kráľovskej rodiny, ktorý cestuje. Britské médiá uviedli, že jeho zdravie ani zdravie Camilly nie je v ohrození, a zrušená zahraničná cesta bude pravdepodobne nahradená domácimi aktivitami.