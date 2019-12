Princ Charles sa vyjadril k stavu svojho hospitalizovaného otca

Londýn 23. decembra (TASR) - Britský princ Philip, manžel kráľovnej Alžbety II., ktorého pred tromi dňami hospitalizovali v londýnskej nemocnici, je v poriadku. Uviedol to v pondelok jeho syn princ Charles, ktorého citovala agentúra Reuters.



Informáciu o hospitalizácii 98-ročného princa Philipa zverejnil v piatok Buckinghamský palác. Podľa paláca ide o preventívnu hospitalizáciu zameranú na liečbu dlhodobých zdravotných problémov princa Philipa.



Princ Charles navštívil v pondelok zaplavené oblasti severného Anglicka. Na otázku novinárov, aký je zdravotný stav jeho otca, následník britského trónu odpovedal: "Je v poriadku. Keď raz dosiahnete určitý vek, niektoré veci už tak nefungujú. V nemocnici je o neho veľmi dobre postarané."



Vojvoda z Edinburghu — ako znie jeho oficiálny titul — sa v posledných dvoch rokoch zdržiava prevažne v kráľovskom sídle Sandringham v anglickom grófstve Norfolk. Odtiaľ v piatok pricestoval do Nemocnice kráľa Eduarda VII., kde ho hospitalizovali. Predpokladá sa, že v nemocnici zostane niekoľko dní.



Alžbeta II. (93) sa medzičasom presunula z Londýna do sídla Sandringham v Norforlku, kde kráľovská rodina zvyčajne trávi vianočné sviatky.



Princ Philip, ktorý 98. narodeniny oslávil 10. júna, je manželom kráľovnej Alžbety II. už 71 rokov. V máji 2017 oznámil, že sa už nebude zúčastňovať na oficiálnych podujatiach, a stiahol sa z verejného života.