Princ Harry prehral spor s britskou vládou týkajúci sa ochranky

Londýn 23. mája (TASR) - Princ Harry prehral v utorok súdny spor s britskou vládou, ktorá mu odoprela ochranu počas pobytu v Británii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Nárok na takúto ochranu Harry spolu so svojou manželkou Meghan stratil po tom, ako sa v roku 2020 vzdali svojich povinností prináležiacich členom kráľovskej rodiny a presťahovali sa do Kanady a následne Spojených štátov. V USA majú vlastný súkromný bezpečnostný tím.



V Británii však Harry podľa vlastných slov nemá dostatočné kompetencie či prístup k tamojším tajným službám, ktoré by jeho rodine zaistili bezpečnosť, keď sú v Spojenom kráľovstve.



Harry teraz žiadal o súdne preskúmanie rozhodnutia, ktorým mu bolo zamietnuté aj to, aby si ochranku v Británii platil sám.



Britské ministerstvo vnútra pred časom rozhodlo, že nie je vo verejnom záujme, aby takúto ochranu Harrymu platili daňoví poplatníci. Právni zástupcovia tohto rezortu pritom argumentovali tým, že "nie je vhodné", aby si bohatí ľudia "kupovali" ochranu.



Londýnska Metropolitná polícia sa tiež postavila proti Harryho žiadosti s odôvodnením, že by nebolo správne "vystaviť policajtov nebezpečenstvu za poplatok od súkromnej osoby".



Sudca Vrchného súdu v Londýne Martin Chamberlain podporil svojim utorňajším verdiktom rozhodnutie ministerstva vnútra aj polície a Harrymu nepovolil, aby ho súdne napadol.