Britský princ Harry strávi s rodinou Vianoce v Kanade

Londýn 21. decembra (TASR) - Princ Harry s rodinou strávia vianočné sviatky "v súkromí" v Kanade. V piatok to podľa stanice Sky News potvrdil Kensingtonský palác a ukončil tak špekulácie o tom, kde sa manželia so synom aktuálne nachádzajú.



Princ Harry, jeho manželka Meghan a ich sedemmesačný syn Archie tak budú chýbať na tradičnom vianočnom stretnutí, ktoré v obci Sandringham pravidelne organizuje Harryho stará mama, kráľovná Alžbeta II.



Hovorkyňa Harryho a Meghan síce potvrdila, že sú na šesť týždňov v Kanade, viac detailov však neposkytla.



"Rozhodnutie usadiť sa v Kanade odráža dôležitosť tejto krajiny Spoločenstva národov pre oboch," uviedla. "Vojvoda zo Sussexu navštevoval Kanadu dlhoročne a takisto vojvodkyňa tam žila sedem rokov, pokým sa stala členkou kráľovskej rodiny," povedala hovorkyňa pre Sky News.



Američanka Meghan je povolaním herečka. Pred uzatvorením manželstva s Harrym nakrúcala televízny seriál Suits (Kravaťáci) a pri tejto príležitosti žila sedem rokov v kanadskom Toronte, ktorý aj označovala za svoj domov.



Kanadský premiér Justin Trudeau vojvodu a vojvodkyňu zo Sussexu so synom privítal prostredníctvom tvítu.



"Princ Harry, Meghan a Archie, želáme vám pokojný a požehnaný pobyt v Kanade," napísal na Twitteri. "Ste našimi priateľmi a vždy tu budete vítaní," dodal Trudeau.



Agentúra AFP v sobotu komentovala, že pár si berie vianočné voľno od povinností, ktoré im ako členom britskej kráľovskej rodiny plynú.



Harry povedal, že on a jeho brat William sa aktuálne vydali na cesty, ktoré vedú opačnými smermi. Sťažoval sa taktiež na rušivé mediálne informovanie o svojej rodine.



Harry a Meghan, ktorí sa zosobášili v máji 2018, strávili posledné dva razy Vianoce s britskou kráľovnou Alžbetou II., jej manželom Philipom a ďalšími členmi britkej kráľovskej rodiny vo vidieckom sídle v obci Sandringham v grófstve Norfolk severne od Londýna.