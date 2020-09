Princ Harry splatil dlh za renováciu svojho sídla

Londýn 8. septembra (TASR) - Britský princ Harry a jeho manželka Meghan splatili 2,4 milióna libier (2,7 milióna eur) z peňazí daňových poplatníkov, ktoré boli použité na renováciu ich britského sídla Frogmore Cottage nachádzajúceho sa neďaleko zámku Windsor. Informovala o tom v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na ich hovorcu.



Renovácia prebehla ešte predtým, ako sa v marci vzdali kráľovských povinností a presťahovali sa do Kalifornie. Obaja prisľúbili, že peniaze investované do modernizácie Frogmore Cottage vrátia.



Harry a Meghan si nedávno si kúpili dom v meste Santa Barbara v Kalifornii a minulý týždeň oznámili dohodu so streamovacou spoločnosťou Netflix o výrobe viacerých programov. Harry splatil dlh práve z prostriedkov, ktoré dostal za viacročnú zmluvu s Netflixom.



Frogmore Cottage z 19. storočia, ktorý patrí Harryho starej mame, kráľovnej Alžbete II., zostane aj naďalej jeho britským sídlom.