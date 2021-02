William prehovoril o princovi Philipovi. Aký je jeho zdravotný stav?

Londýn 22. februára (TASR) - Britský princ Philip, manžel kráľovnej Alžbety II., je v poriadku. Uviedol to v pondelok jeho vnuk princ William po tom, ako Philip strávil už šiestu noc v londýnskej nemocnici.



Deväťdesiatdeväťročného vojvodu z Edinburghu preventívne hospitalizovali minulý utorok, pretože sa necítil dobre. Podľa Buckinghamského paláca však nešlo o komplikácie súvisiace s koronavírusovým ochorením COVID-19.



"Áno, je OK, (lekári) na neho dohliadajú," povedal v pondelok William počas návštevy vakcinačného strediska na východe Anglicka.



Vojvodu prijali 16. februára do súkromnej Nemocnice kráľa Eduarda VII. v centre Londýna a zostal tam na pozorovanie.



Nemenovaný zdroj z prostredia kráľovskej rodiny uviedol, že lekári sa snažia princa chrániť pred prílišným záujmom médií a že je napriek hospitalizácii v "dobrej nálade", informovala tlačová agentúra Reuters.



Jeho syn a priam následník britského trónu princ Charles nakrátko navštívil ho v sobotu. Oficiálne informácie o Philipovom stave Buckinghamský palác ani lekári od minulého týždňa nezverejnili.



Philip, ktorý odstúpil od svojich kráľovských povinností v roku 2017, strávil štyri noci v rovnakej nemocnici aj koncom roka 2019.



Princ oslávi 10. júna svoje 100. narodeniny. On aj jeho 94-ročná manželka Alžbeta dostali začiatkom januára prvú dávku vakcíny proti koronavírusu.



Philip sa už v roku 2017 stiahol z verejného života a spoločne s Alžbetou sa zdržiava prevažne na Windsorskom hrade západne od Londýna. Panovníčka pre pandémiu vykonáva väčšinu svojich ceremoniálnych právomocí len virtuálnou formou. Philip v uplynulých rokoch prekonal niekoľko zdravotných problémov vrátane upchatej koronárnej tepny, zápalu močového mechúra či zhoršeného sluchu.