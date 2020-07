Princ Philip odovzdal Camille patronát nad pechotným plukom The Rifles

Princ Philip, 99-ročný manžel britskej kráľovnej Alžbety II., sa v stredu 22. júla 2020 výnimočne objavil na verejnosti, keď odovzdal svoj patronát nad pechotným plukom The Rifles vojvodkyni z Cornwallu Camille, manželke svojho syna princa Charlesa na Windsorskom hrade ležiacom západne od Londýna. Foto: TASR/AP

Windsor 22. júla (TASR) - Princ Philip, 99-ročný manžel britskej kráľovnej Alžbety II., sa v stredu výnimočne objavil na verejnosti, keď odovzdal svoj patronát nad pechotným plukom The Rifles vojvodkyni z Cornwallu Camille, manželke svojho syna princa Charlesa.Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.Philip bol s týmto regimentom spätý 67 rokov, hoci The Rifles oficiálne vznikli až v roku 2007. Philip, vojvoda z Edinburghu, bol totiž od roku 1953 čestným veliteľom predchádzajúcich plukov, z ktorých v súčasnosti pozostávajú The Rifles.Ceremónia sa uskutočnila na Windsorskom hrade ležiacom západne od Londýna. Na paralelnej slávnosti v takmer 160 kilometrov vzdialenom sídle Highgrove House hlavný veliteľ pluku Patrick Sanders privítal Camillu ako novú patrónku The Rifles.Philip oslávil svoje 99. narodeniny 10. júna. Od kráľovských povinností odstúpil v auguste 2017 po naplnení takmer 22.000 sólových záväzkov a v uplynulých rokoch sa na verejnosti objavuje čoraz zriedkavejšie. Minulý týždeň sa však zúčastnil na tajnej svadbe princeznej Beatrice, staršej dcéry princa Andrewa a Sarah, vojvodkyne z Yorku.Philip, bývalý námorný dôstojník známy svojím niekedy strohým vystupovaním a humorom, sa s Alžbetou oženil v roku 1947, päť rokov predtým, ako sa stala kráľovnou.The Rifles je pechotným plukom britskej armády. Pozostáva z piatich stálych a troch záložných práporov, ako aj z množstva rôt v ďalších práporoch dobrovoľníckych zborov.