Princovia William a Harry odhalili sochu princeznej Diany

Londýn 2. júla (TASR) – Britskí princovia William a Harry odhalili vo štvrtok v záhradách Kensingtonského paláca v Londýne novú sochu svojej matky, princeznej Diany, v deň jej nedožitých 60. narodenín. Informovala o tom agentúra AP.



„Dnes, keď by mala naša matka 60. narodeniny, si pripomíname jej lásku, silu a charakter – vlastnosti, ktoré z nej urobili silu dobra na celom svete, ktorá mnohé životy zmenila k lepšiemu," uviedli princovia v spoločnom vyhlásení. „Každý deň si prajeme, aby tu ešte bola s nami, a dúfame, že táto socha sa stane symbolom jej života a odkazu," dodali.



Sochu Diany v nadživotnej veľkosti, ktorú obklopujú tri deti, dali zhotoviť Dianini synovia v roku 2017 pri príležitosti 20. výročia jej tragickej smrti. Sochu vytvoril umelec Ian Rank-Broadley, ktorý je i autorom portrétu kráľovnej na britských minciach.



Historik a knižný autor Robert Lacey označil toto sochárske dielo za „nesmierne významné", keďže podľa neho zdôrazňuje úsilie bratov zobraziť Dianu ako niekoho, kto sa spojil s ľuďmi a modernizoval monarchiu.



Na súkromnej slávnostnej ceremónii sa zúčastnili i traja súrodenci princeznej Diany. William a Harry sa na verejnosti objavili bok po boku po druhý raz, odkedy sa Harry pred vyše rokov vzdal svojich kráľovských povinností a spolu s manželkou Meghan sa presťahoval do Spojených štátov. Naposledy sa bratia stretli v apríli na pohrebe svojho starého otca, princa Philipa.



Kensingtonský palác je v súčasnosti oficiálnou rezidenciou princa Williama a jeho manželky, vojvodkyne z Cambridgea. V minulosti bol i sídlom princeznej Diany.



Diana bola prvou manželkou ich otca princa Charlesa – následníka britského trónu. Rozviedli sa v roku 1996. Zahynula 31. augusta 1997 spoločne so svojím vtedajším partnerom Dodim al Fayedom po tom, ako ich auto havarovalo v parížskom tuneli.