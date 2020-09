Británia pripravuje sankcie voči Bielorusku spoločne s USA a Kanadou

Londýn 24. septembra (TASR) - Británia pripravuje sankcie voči jednotlivcom v Bielorusku, a to v spolupráci so Spojenými štátmi a Kanadou. Vo štvrtok to uviedol britský minister zahraničných vecí Dominic Raab, informuje agentúra Reuters.



Správa prichádza v čase, keď Európska únia, ako aj USA a Británia označili stredajšiu inauguráciu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka za nelegitímnu. Odôvodnili to tým, že augustové voľby neboli slobodné ani spravodlivé.



"Vzhľadom na Lukašenkovú podvodnú inauguráciu som sankčnému tímu ministerstva zahraničia nariadil, aby pripravil sankcie v súlade s Magnitského zákonom voči osobám, ktoré sú zodpovedné za toto závažné porušenie ľudských práv," povedal Raab v britskom parlamente.



"Koordinujeme sa s USA a Kanadou, aby sme čo najskôr pripravili príslušné zoznamy," dodal Raab. Nespomenul však konkrétne mená.



Británia bola pôvodne pripravená spolupracovať na sankciách voči Bielorusku s EÚ, tento plán však zablokoval Cyprus, ktorý žiada sankcie aj voči Turecku, píše britská spravodajská stanica BBC.



Spojené štáty v roku 2012 prijali tzv. Magnitského zákon, na základe ktorého Washington zmrazil aktíva a uvalil zákaz udeľovania víz ruským činiteľom spájaným so smrťou Sergeja Magnitského, ruského právnika zatknutého v roku 2008 po tom, ako začal tvrdiť, že ruskí činitelia boli zapletení do rozsiahlych daňových podvodov.



Británia po vystúpení s EÚ zaviedla vlastnú obdobu Magnitského zákona, ktorá jej umožňuje zmraziť aktíva osôb zodpovedných za porušovanie ľudských práv.