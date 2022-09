Pohreb Alžbety II. prebehne presne podľa protokolu: Takýto je program

Londýn 16. septembra (TASR) - Štátny pohreb britskej kráľovnej Alžbety sa začne v pondelok napoludnie stredoeurópskeho letného času vo Westminsterskom opátstve v Londýne. Očakáva sa na ňom približne 2000 smútočných hostí vrátane slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej. TASR prináša program pondelkového pohrebu, ako ho zverejnil Buckinghamský palác.



Vo Westminsterskom opátstve od korunovácie Viliama Dobyvateľa v roku 1066 korunovali dosiaľ všetkých anglických a britských panovníkov. Ako pripomenula televízia BBC, opátstvo sa nachádza neďaleko parlamentnej Westminsterskej sály, kde je v súčasnosti vystavená verejnej úcte rakva s pozostatkami Alžbety II. V opátstve prebehol v roku 1947 aj Alžbetin sobáš s princom Philipom. Od 18. storočia nemal vo Westminsterskom opátstve pohreb žiadny panovník. Pohreb tu však mala kráľovná matka Alžbeta v roku 2002.



Pohreb kráľovnej bude prebiehať podľa presne stanoveného protokolu. Verejnosť bude môcť vzdávať úctu vystaveným Alžbetiným pozostatkom v rakve zahalenej do kráľovskej štandardy do pondelka rána 6.30 h miestneho času (7.30 h SELČ). O poldruha hodiny sa otvorí Westminsterské opátstvo. O 10.44 h (11.44 h SELČ) prevezú rakvu s pozostatkami Alžbety II. na lafete z Westminsterskej sály do Westminsterského opátstva. Za rakvou bude kráčať kráľ Karol III. a ďalší členovia kráľovskej rodiny. Malo by to trvať osem minút.



Samotný pohreb sa začne o 11.00 h (12.00 h SELČ) a trvať by mal hodinu. Obrad bude viesť westminsterský dekan. Čítania prednesie premiérka Liz Trussová a generálna tajomníčka Commonwealthu Patricia Scotlandová. Kázeň bude mať arcibiskup z Canterbury. Krátko pred ukončením obradu budú po celej Británii vyhlásené dve minúty ticha.



O štvrť na dve stredoeurópskeho času sa vydá pohrebný sprievod nasledujúc lafetu s rakvou k Wellingtonovmu oblúku. Z priľahlého Hyde Parku odpáli Kráľovské jazdecké delostrelectvo čestné salvy. Celú procesiu budú sprevádzať zvuky zvonu Big Ben.



Od Wellingtonovho oblúka prevezú pozostatky Alžbety II. kráľovským pohrebným vozidlom do hradu Windsor. Obrad rozžehnania sa s telom kráľovnej prebehne o 17.00 h SELČ v Kaplnke svätého Juraja na Windsorskom hrade. Tam panovníčku v rámci súkromného obradu o 20.30 h SELČ aj pochovajú po boku jej manžela princa Philipa, ktorý zomrel vlani v apríli vo veku 99 rokov.



Alžbeta II. zomrela vo štvrtok 8. septembra vo veku 96 rokov vo svojom letnom sídle Balmoral v Škótsku.