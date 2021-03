Prvú dávku vakcíny dostalo v Británii už viac ako 25 miliónov ľudí

Na archívnej snímke britský premiér Boris Johnson v Londýne 24. decembra 2020. Foto: TASR/AP

Británia 17. marca (TASR) - Celkovo 25.273.226 ľudí v Spojenom kráľovstve dostalo doposiaľ prvú dávku vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech alebo od spoločnosti AstraZeneca a 1.759.445 z nich už zaočkovali oboma dávkami.Očkovaciu látku tak dostalo takmer 50 percent dospelých obyvateľov krajiny, píše na svojej webovej stránke stanica Sky News s odvolaním sa na údaje britského ministerstva zdravotníctva. V krajine zaočkovali už 90 percent z mimoriadne zraniteľnej skupiny obyvateľov a 90 percent ľudí vo veku nad 65 rokov." povedal v súvislosti s 25 miliónmi zaočkovaných britský premiér Boris Johnson a dodal, že to predstavuje "" na sebaistotu do budúcnosti, keď krajina začne s opatrným uvoľňovaním opatrení.Johnson sa poďakoval pracovníkom britskej Národnej zdravotnej služby (NHS), vedcom, ozbrojeným zložkám, dobrovoľníkom a všetkým, ktorí sa na očkovaní podieľali.Britská vláda podľa Sky News smeruje k splneniu svojho cieľa ponúknuť do 15. apríla vakcínu 32 miliónom ľudí z prvých deviatich skupín s najvyššou prioritou. Minister zdravotníctva potvrdil, že očkovanie je v porovnaní s plánom popredu.Británia ľudí na očkovanie uprednostňuje na základe veku a nie povolania. Dôvodom sú obavy, že by to mohlo vakcinačný program spomaliť.Britské úrady skôr v stredu oznámili, že všetci obyvatelia Anglicka vo veku 50 a viac rokov sa už môžu objednávať na očkovanie prostredníctvom webovej stránky NHS.Británia podala 39,04 dávky vakcíny na 100 obyvateľov, zatiaľ čo v Európskej únii je tento ukazovateľ na úrovni 11,81 dávky na 100 obyvateľov, píše Sky News s odvolaním sa na portál Our World in Data.