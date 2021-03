Prvú dávku vakcíny proti covidu už dostalo vyše 30 miliónov ľudí

Londýn 29. marca (TASR) - Vyše 30 miliónov ľudí v Británii už dostalo prvú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19, čo je približne 57 percent všetkých dospelých Britov. V nedeľu to oznámilo ministerstvo zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra DPA.



Presný celkový počet Britov zaočkovaných prvou dávkou od 8. decembra do 27. marca je 30.151.287.



Druhú dávku vakcíny proti koronavírusu dostalo v Británii 3.527.481 ľudí, čo je šesť percent dospelých obyvateľov. Celkový počet podaných dávok je tak 33.678.768.



Ministerstvo uviedlo, že je na dobrej ceste dosiahnuť cieľ vlády podať prvú dávku vakcíny všetkým ľuďom nad 50 rokov a klinicky zraniteľným do 15. apríla.



Britský minister zdravotníctva Matt Hancock uviedol: "Som absolútne nadšený, že teraz má už podanú dávku vakcíny vyše 30 miliónov ľudí po celom Spojenom kráľovstve, vrátane 650.000 dávok vpichnutých včera."



"Vakcína zachraňuje životy a je to naša cesta von z tejto pandémie. Chcem povedať obrovské ďakujem tímu očkujúcich. Keď vás zavolajú, choďte sa dať zaočkovať," apeloval minister.



Británia na budúci mesiac očakáva aj prvú dodávku vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti Moderna.



Dodávky vakcín nepriaznivo postihol vývoj situácie v Indii, ktorá dočasne zastavila vývoz vakcíny od spoločnosti AstraZeneca, a nervozitu spôsobil aj spor s Európskou úniou okolo vývozu vakcín.



Britská vláda objednala 17 miliónov dávok vakcíny od americkej Moderny, ktorá bude v ostrovnej krajine treťou podávanou, popri vakcínach od spoločností AstraZeneca a Pfizer.



Národná zdravotná služba v Anglicku v sobotu oznámila, že zatiaľ tam už zaočkovali troch zo štyroch ľudí vo veku 50-54 rokov, čo je nárast oproti polovici z minulého týždňa.