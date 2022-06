V utorok sa z Británie uskutoční prvý deportačný let do Rwandy

Na archívnej snímke z 13. júna 2022 demonštranti protestujú pred budovou Najvyššieho súdu v Londýne proti odsunu nelegálnych migrantov a odmietnutých žiadateľovi o azyl z Británie do Rwandy. Foto: TASR/AP

Londýn 14. júna (TASR) - Británia očakáva, že sa v utorok uskutoční prvý let s neúspešnými žiadateľmi o azyl smerujúci do Rwandy. Vláda pritom upozornila, že ktokoľvek, kto nebude môcť v dôsledku prebiehajúceho súdneho konania na tento let nasadnúť, odletí z Británie do Rwandy ďalším letom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.uviedla britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová pre spravodajskú televíziu Sky News.dodala Trussová.dodala šéfka britskej diplomacie.Británia totiž podpísala v apríli dohodu s Rwandou, na základe ktorej bude táto africká krajina prijímať späť neúspešných žiadateľov o azyl v Spojenom kráľovstve. Rwanda za to od Londýna dostala príspevok dosahujúci v prepočte zhruba 144 miliónov eur plus ďalšie platby v závislosti od počtu deportovaných.Cieľom tohto plánu je odradiť migrantov, aby nepodnikali riskantnú plavbu do Británie na malých člnoch cez Lamanšský prieliv. Počet takýchto pokusov sa za posledné dva roky výrazne zvýšil.S týmto plánom však nesúhlasia mnohí politickí oponenti, charity či náboženskí lídri, podľa ktorých ide o neľudskú praktiku. Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) uvádza, že v samotnej Rwande sa skúma dodržiavanie ľudských práv, pričom táto krajina nemá kapacitu na spracovanie všetkých žiadostí a hrozí preto, že niektorí ľudia budú vrátení do krajín, z ktorých pôvodne ušli.Londýnsky súd v pondelok zmaril posledný pokus o odloženie prvého letu smerujúceho do Rwandy, keď zamietol žiadosť obhajcov práv prisťahovalcov a odborárov, ktorí požadovali dočasné zablokovanie tohto kontroverzného plánu britskej vlády. Najvyšší londýnsky súd sa však v utorok ešte bude zaoberať niektorými súvisiacimi prípadmi.V spojitosti s týmto súdnym konaním tak prvým letom odletí len niekoľko ľudí. Pôvodne malo v utorok do Rwandy odletieť 37 osôb, medzi ktorými mali podľa charitatívnych organizácií byť ľudia utekajúci z Afganistanu, Sýrie, Iraku či Iránu. No pre prebiehajúce súdne konanie sa ich počet znížil na sedem, uvádza charitatívna organizácia Care4Calais.Súd sa bude zákonnosťou tejto praktiky zaoberať v júli, pripomína Reuters.