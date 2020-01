Británia radí svojim občanom, aby necestovali do Iraku a Iránu

Londýn 4. januára (TASR) - Britská vláda odporučila v sobotu občanom Spojeného kráľovstva, aby necestovali do Iraku a Iránu vzhľadom na zvýšenie napätia v blízkovýchodnom regióne po tom, ako bol pri americkom útoku v Bagdade usmrtený jeden z najvyšších iránskych veliteľov. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Po smrti (iránskeho generálmajora) Kásema Solejmáního a zvýšení napätia v danom regióne... nateraz radíme britským štátnym príslušníkom nepodnikať nijaké cesty do Iraku a nepodnikať nijaké cesty do Iránu okrem tých nevyhnutných," uviedlo vo vyhlásení britské ministerstvo zahraničných vecí.



"Prednostnou úlohou ktorejkoľvek vlády je zachovať bezpečie Britov," ubezpečil rezort diplomacie. Občania Spojeného kráľovstva by podľa neho nemali cestovať do žiadnej časti Iraku okrem autonómnej oblasti Kurdistan a v prípade Iránu "dôkladne zvážiť nevyhnutnosť" cesty. Situáciu bude Londýn "ďalej vyhodnocovať". Briti, ktorí sa v danom regióne nachádzajú, majú "zostať ostražití a pozorne sledovať médiá".



Americká armáda usmrtila Solejmáního, veliteľa špeciálnych jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd, pri nálete blízko letiska v irackom hlavnom meste Bagdad, čo podľa AFP šokovalo Iráncov a vyvolalo obavy z vypuknutia novej vojny na Blízkom východe. Iránski predstavitelia prisľúbili dôraznú "odplatu" za tento čin.



Britská minister zahraničných vecí Dominic Raab v piatok vyhlásil, že Londýn síce "vždy uznával agresívnu hrozbu", ktorú predstavoval Solejmání a jeho jednotky Kuds, na druhej strane však "vyzýva všetky strany na deeskaláciu".