Británia rázne odmietla obvinenia Moskvy o špionáži diplomatov

Londýn 13. septembra (TASR) - Britská vláda v piatok odmietla, že by jej šiesti diplomati v Rusku boli špiónmi, a obvinenia Moskvy označila za úplné nepodložené. Reagovala tak na oznámenie ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) o odobratí akreditácie šiestim britským diplomatom pre podozrenie zo špionáže a "ohrozenia bezpečnosti Ruska". TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Podľa britského ministerstva zahraničných vecí je odobratie akreditácie odvetným opatrením Moskvy v nadväznosti na kroky Západu, namierené proti "štátom riadeným aktivitám Ruska v Európe a v Británii". "Sme bezvýhradne odhodlaní chrániť naše záujmy," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení a dodalo, že sa za to "nemieni ospravedlňovať".



Šesť diplomatov už odcestovalo z Ruska a nahradili ich noví, píše agentúra AFP.



Vzťahy medzi Londýnom a Moskvou sú už roky napäté aj v dôsledku dvoch otráv popredných ruských disidentov na území Británie.



Británia je jedným z najväčších podporovateľov Kyjeva v prebiehajúcej vojne, ktorá sa začala inváziou Ruska na územie Ukrajiny. Kyjev v súčasnosti žiada o povolenie Británie a USA používať svoje rakety s dlhým doletom na ciele v Rusku, na čo ruský prezident Vladimir Putin reagoval, že by sa tým NATO priamo zapojilo do konfliktu s Moskvou.



Londýn v máji oznámil, že za špionáž vyhostil ruského pridelenca. Niekoľkým ruským nehnuteľnostiam tiež odobral štatút diplomatických zariadení. Taktiež zaviedol päťročné časové obmedzenie na misie ruských diplomatov.