Británia: Rekordy v počasí pribúdajú čoraz častejšie, varujú odborníci

Londýn 14. júla (TASR) - Extrémne teploty a zrážky sú v Spojenom kráľovstve čoraz častejšie. Vyplýva to zo správy o meniacej sa klíme v Británii, ktorú v pondelok zverejnila tamojšia meteorologická služba Met Office. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Anglicko a Wales zaznamenali v období od októbra 2023 do marca 2024 najdaždivejšiu zimu za posledných 250 rokov. Šesť z desiatich najvlhkejších zím v krajine pritom bolo v 21. storočí.



Predošlý rok bol zároveň štvrtým najteplejším rokom v Spojenom kráľovstve od začiatku meraní v roku 1884. Posledné tri roky sa všetky zaradili medzi päť najteplejších v histórii.



Rekordy sa v súčasnosti prekonávajú „veľmi často“, skonštatoval klimatológ a vedúci autor správy Mike Kendon. „Najviac sú zaznamenané extrémy v teplote a zrážkach, čo vyvoláva veľké obavy a bude to pokračovať aj v budúcnosti,“ doplnil.



Podľa britského ministra pre energetickú bezpečnosť Eda Milibanda zistenia ukazujú, že spôsob života v Británii je ohrozený. „Či už ide o extrémne horúčavy, suchá alebo záplavy – všetko to vidíme na vlastné oči. Už sa to deje a musíme konať,“ zdôraznil.



V roku 2024 odborníci tiež zaznamenali najteplejšiu jar, druhý najteplejší február a piatu najteplejšiu zimu od začiatku meraní.



Správa tiež poukazuje na zrýchľujúci sa nárast hladiny morí v okolí Británie – až dve tretiny nárastu od roku 1900 nastali v posledných 30 rokoch.