Rezidentní lekári v Británii sa po štrajku vrátili do práce
Podľa nedávneho prieskumu organizácie YouGov je podpora štrajkov vo verejnosti v Británii nízka, uzatvára Sky News.
Autor TASR
Londýn 22. decembra (TASR) - Anglickí rezidentní lekári sa v pondelok vrátili do práce po päťdňovom štrajku za zlepšenie platov a zachovanie počtu pracovných miest. Britský minister zdravotníctva Wes Streeting poďakoval zdravotníckym zamestnancom za ich „mimoriadne úsilie“ počas neprítomnosti lekárov. TASR o tom informuje podľa televízie Sky News.
Štrajk rezidentných lekárov (kvalifikovaní absolventi lekárskej fakulty počas prípravy na atestáciu) prišiel v čase, kedy Británia zaznamenala nárast prípadov chrípky.
„Dvojitá rana v podobe štrajku a chrípky v decembri tohto roku predstavovala najvážnejšiu hrozbu pre Národnú zdravotnú službu (NHS) odvtedy, čo som sa stal ministrom zdravotníctva a sociálnej starostlivosti,“ vyhlásil Streeting.
„Zdravotníctvo sa s touto situáciou dokázalo vyrovnať len vďaka mimoriadnemu úsiliu oddaných zamestnancov, ktorí v ňom pracujú,“ poznamenal minister.
Streeting sľúbil, že urobí všetko, čo bude v jeho silách, aby sa v roku 2026 podobný štrajk nezopakoval. „Moje dvere zostávajú otvorené ako vždy a som odhodlaný v novom roku obnoviť rokovania s Britskou lekárskou asociáciu (BMA - odborová organizácia, ktorá lekárov v štrajku zastupuje - pozn. TASR),“ dodal minister.
Rezidentní lekári žiadali aj 26-percentné zvýšenie platov v priebehu najbližších rokov ako kompenzáciu za stratu príjmov v dôsledku inflácie.
Britský premiér Keir Starmer označil štrajk za „nezodpovedný“ a Streeting BMA obvinil z „ignorovania bezpečnosti pacientov“.
Podľa nedávneho prieskumu organizácie YouGov je podpora štrajkov vo verejnosti v Británii nízka, uzatvára Sky News.
